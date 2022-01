El Presidente anunció que hay acuerdo con el FMI

El presidente Alberto Fernández anunció que hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permite “ordenar el presente y construir futuro”. Aseguró que no se pide alcanzar un déficit cero y no tendrá impacto en los servicios públicos. “Podemos actuar ejerciendo nuestra soberanía”, aclaró.

“El Gobierno ha llegado a un acuerdo con el FMI. Gobernar es un ejercidio de responsabilidad. Teníamos un problema y ahora tenemos una solución”, señala el mensaje difundido hace instantes desde Casa Rosada. “Sin acuerdo, no teníamos un horizonte. Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro”, apuntó.

En ese marco, planteó: “En compración con otros, este acuerdo no contempla restricciones que postergue nuestro desarrollo; no restringe, limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020; no nos obliga a una reforma laboral, promueve la inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficil cero; no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en Ciencia y Tecnología“. Y valoró que justamente a partir de esto, el país podrá acceder a nuevos financiamientos.

“Podemos actuar ejerciendo nuestra soberanía. Es un acuerdo basado en la cofianza del mundo en nuestras capacidades, tenemos que crecer para poder pagar; de otro modo, no era posible. Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro, ahora tenemos un acuerdo razonable“, remarcó.

Hoy, Argentina debe afrontar el pago al FMI de U$S731 millones, en concepto de intereses del préstamo por 44.00 millones de dólares que recibió el gobierno de Mauricio Macri.

El jefe de Estado aclaró que este acuerdo será llevado al Congreso para que sea debatido. En febrero del año pasado, la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que dispone que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional, incluidos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), deberá contar con aval parlamentario mediante una ley del Congreso que lo apruebe expresamente.