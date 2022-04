Chiche Duhalde anunció su candidatura a senadora y disparó contra Cristina

"No está bien nada en Argentina y hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien y es Cristina Kirchner", dijo.

Hilda “Chiche” Duhalde anunció que será candidata a senadora, en las elecciones de 2023, y lanzó duras críticas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No está bien nada en Argentina y hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien y es Cristina Kirchner”, dijo.

La dirigente anunció que probablemente compita por una banca en el Senado, en las elecciones del año próximo, por la provincia de Buenos Aires. Advirtió que fue “permanentemente humillada” por personas que “no la conocen”. “En mi provincia van a encontrar mucha gente dispuesta a decirle ´basta señora´ y espero que en el país suceda lo mismo“, manifestó en declaraciones a Radio Mitre.

“Creo que es el momento, a pesar de mi edad, de hacerle frente a esto y por eso voy a participar en la elección que viene posiblemente como senadora”, anticipó.

Críticas a Cristina

“No está bien nada en Argentina y creo que hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien y es Cristina Kirchner. Ella es la causante absoluta de todo lo que nos sucede en la Argentina de hace unos cuantos años. Su forma de actuar y de pensar nos lleva a creer que ella está obsesionada solo por sus propios problemas y le importan un bledo los problemas del país”, reflexionó, al tiempo que consideró que “esta señora le ha hecho mucho daño al país”.

Consideró que “Argentina no tiene presidente”, refiriéndose a Alberto Fernández. “Existe poco compromiso con el país. Todo es como una manada, donde nadie levanta la cabeza. No los veo dispuestos a dejar su sillón. No sé cómo no les da vergüenza a los intendentes haberse convertido en empresarios. No estoy dispuesta a seguir soportando esto“, planteó.