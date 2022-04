Ampliación de la Corte: se cruzaron Juez y Parrilli

Con un fuerte cruce entre los senadores Luis Juez y Oscar Parrilli comenzó el debate en la Cámara alta por la ampliación de la Corte Suprema, en medio de la presión del oficialismo contra el máximo tribunal y la convocatoria para la semana próxima a una marcha para exigir la renuncia de todos los magistrados.

“Me parece un acto de hipocresía insostenible”, lanzó Juez, senador por Córdoba de Juntos por el Cambio, cuestionando que el debate ocurra apenas una semana después de que la Corte tomara el mando del Consejo de la Magistratura y él quedara afuera de ocupar el lugar correspondiente para la segunda minoría del Senado ante la designación del oficialista Martín Doñate. La respuesta llegó de parte de Oscar Parrilli, de máxima confianza de Cristina Kirchner, quien le planteó: “No venga a hacerse el vivo”.

“Nos convocamos para discutir la modificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una semana de haber destruido todos los acuerdos entre nosotros. No pudimos sostener tres meses el acuerdo suscripto en su momento en la sesión preparatoria y queremos buscar un consenso para cambiar el funcionamiento de la Corte. Tengo la necesidad de decirlo porque tengo un montón de defectos pero lo que no cultivo es la hipocresía y el cinismo”, apuntó Juez, aunque aclaró que no lo planteaba “desde el punto de vista de haber sido el senador afectado por la ruptura de los compromisos asumidos”.

Parrilli recogió el guante. “Acá no se ha roto ninguna palabra”, aseguró, y señaló: “Usted dice ‘no soy hipócrita yo, ustedes son hipócritas’. Me parece que se ha excedido en eso. Yo no digo que ustedes sean hipócritas, tengo opiniones diferentes. Yo tampoco soy hipócrita y no creo que ninguno de mis compañeros lo sea. Por lo tanto, le ruego que retire esa expresión”. Cuando Juez se defendió marcando que no se refería a él personalmente, Parrilli lo cortó: “No venga a hacerse el vivo, se está haciendo el vivo. ¿Quiere que le repita lo que dijo? Está grabado”.

Los proyectos de ampliación

El plenario de comisión de este miércoles fue la primera jornada de discusión de proyectos de ley para reformar la composición del máximo tribunal y ampliar el número de miembros, actualmente de cinco jueces.

La senadora neuquina Silvia Sapag del Frente de Todos explicó que “es importante no sólo hablar de números sino también de la calidad” de los miembros del tribunal por lo que en su propuesta incluye, entre otros puntos, que los jueces informen sobre sus bienes.

Por su parte, el autor del primer proyecto presentado sobre el tema, el puntano Adolfo Rodríguez Saá, aseguró que la discusión “no es un capricho” ni se trata de “favorecer a un gobierno”, sino que busca garantizar “un equilibrio” en respuesta a críticas opositoras sobre un conflicto entre el Poder Judicial y parte del oficialismo. El senador puso como ejemplo a otros países en los cuales el número de integrantes de la Corte es mayor que en Argentina, al argumentar la necesidad de aumentar de cinco a nueve la cantidad de miembros.

El senador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro –aliado habitual del oficialismo–, fue el autor de la tercera iniciativa de reforma de la Corte, proponiendo un número de 16 integrantes en el máximo tribunal. Declaró que su iniciativa busca ser “un aporte” para una mejor institucionalidad y dijo que está abierto a cambios. “No hay destino si al menos quienes estamos aquí no encontramos puntos de acuerdo en los temas centrales”, afirmó y cuestionó a los actuales miembros del tribunal.

Aunque la intención del oficialismo ya fue cuestionada por todo el arco opositor –incluso lo marcó la carta conjunta firmada por la Mesa Nacional de JxC de este miércoles–, Cristina Kirchner y el ahora interbloque del FdT tiene el número suficiente para darle media sanción en el Senado aunque en Diputados no cuenta con quórum propio y la iniciativa quedaría empantanada, como ya ocurrió con la reforma del Consejo de la Magistratura, lo que devino en que el supremo Horacio Rosatti asumiera como presidente.

Protestas contra la Corte

El debate en Asuntos Constitucionales continuará el próximo miércoles 3 de mayo a las 12, donde el oficialismo tiene la intención de invitar a expositores mien que para sumar presión, distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas vinculadas al kirchnerismo convocaron a diferentes manifestaciones de protesta durante mayo para reclamar la “renuncia de la totalidad” de los integrantes de la Corte.

El 5 de mayo convocaron el cotitular de la CGT, Pablo Moyano; los secretarios generales de las Centrales de Trabajadores Argentinos y Autónoma (CTA y CTAA), Hugo Yasky y Ricardo Peidro, y otros espacios gremiales.

Por otra parte, el juez federal Juan Ramos Padilla convocó a otra movilización para el próximo 24 de mayo también frente a la sede de la Corte, en reclamo de la “renuncia de la totalidad de los miembros” del máximo tribunal y ante “el golpe institucional que consumaron Horacio Rosatti y sus amanuenses”.