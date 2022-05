Vecinos de Lomas de Zamora alertan sobre un “pre-censo”: piden datos personales

Las redes sociales se hicieron eco de la preocupación de una vecina de Lomas de Zamora, que alertó sobre un “pre-censo” y maniobras sospechosas. Dijo que fue visitada por una presunta censistas, quien le dejó la planilla para que sea completada por ella y en la cual solicitaban datos personales que el censo no pide, como teléfono y nombre completo.

La mujer hizo público a través de su cuenta de Facebook que dos femeninas asistieron a su domicilio con la intención de tener la planilla de esa vivienda completa, en el marco de un presunto “pre-censo”. Ella, ante la duda, consultó con su pareja y ante la sospecha, optó por no hacerlo. De inmediato, alertó a otros vecinos sobre lo ocurrido.

“Llegaron dos mujeres con un nene de 5 años, me dijeron que eran del pre-censo y que tenía que completar la planilla. Yo entré a mi casa, le pregunté a mi esposo, porque me pareció raro, no completé nada y se lo devolví”, contó a Info Región.

¿Qué fue lo llamativo? En principio, no hay un pre-censo. Las planillas en papel las completa el censista el 18 de mayo y aquellos que eligen hacerlo antes, sólo pueden realizarlo a través de la página oficial. A esto se suma que las presuntas censistas solicitaron que le diera su nombre completo (el censo no lo pide), el DNI (tampoco es solicitado) y el teléfono celular (no figura en el censo).

Si bien todo quedó en una advertencia, sirve para convocar a la comunidad a tener cuidado por estos días y evitar estafas o cualquier tipo de delitos. Los censistas saldrán a la calle el 18 de mayo, no antes, y no se piden datos personales (como DNI o apellido) en el censo nacional.

El 18 de mayo se llevará a cabo el Censo de la Argentina, después de 12 años. Este año se sumó el cuestionario digital, que se puede completar hasta el día del censo, mientras que el miércoles (feriado) sólo se podrá responder de forma presencial.

El Día del Censo las personas censistas visitarán todos los hogares de la Argentina: realizarán entrevistas presenciales a quienes no hayan completado el cuestionario digital y les solicitarán el comprobante de finalización a quienes hayan elegido el Censo digital.