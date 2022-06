Fernández pidió hacer la Argentina “con la que soñaron Cristina y Néstor”

El Presidente, Alberto Fernández, encabezó esta tarde el acto por los 100 años de YPF en el cual se reencontró con públicamente con su vicepresidente, Cristina Kirchner, después de tres meses y en medio de una profunda crisis en el seno de la coalición gobernante.

“Del mismo modo que Cristina hace 10 años dijo basta y apostemos al desarrollo de YPF, lo mismo hice yo. Y si tenemos estos buenos resultados es porque apostamos a eso”, indicó y agregó: “Que YPF esté en manos del Estado no es garantía de nada. En política no todo es lo mismo. Puede haber una YPF del Estado en manos de los que llaman estrafalarios a los que no quieren endeudarse. Eso es responsabilidad: gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad”.

En ese sentido, enfatizó: “Como dijo Cristina gobernar es administrar la realidad, y acá como en cualquier lugar del mundo hay tensiones y conflictos”.

Con respecto a la historia de YPF, sobre la que al igual que su compañera de fórmula omitió varias décadas, afirmó: “Entre 2015 y 2019, YPF fue cediendo su espacio en el mercado en favor de otros. En ese tiempo declinó la producción de gas, de petróleo todos los años, cayeron las reservas de gas, cayó a la mitad la inversión que se hacía para explorar y explotar los yacimientos. Qué fue lo único que creció: la deuda. Gobernaron YPF con la lógica que gobernaron el país”.

“Tengo muchas expectativas, las mejores expectativas. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia”, enfatizó Fernández.

El presidente dijo que en su última gira por Europa pudo comprobar que “todos saben del potencial de la Argentina.

“Me hablaron de la energía, todos conocen Vaca Muerta. Todos interesados en el hidrógeno verde argentino, todos me hablaban del litio”, señaló el jefe de Estado sobre el interés de sus interlocutores en esos encuentros.

Al respecto, ratificó la convicción de su Gobierno de construir “toda la infraestructura necesaria para estar preparados” y dar respuestas a una futura demanda mundial de alimentos y energía, en el marco de las consecuencias que dejará la guerra en Ucrania.

“Soy de los que creen que ganar dinero no es una indecencia, lo que es indecente es que la ganancia quede en manos de pocos y la pobreza se distribuya en millones“, dijo.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: “Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes. Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo.

Sobre la interna que divide al Frente de Todos, Fernández aseguró: Lo que más debemos hacer es ahondar esfuerzos, hacernos fuertes. Trabajar en la unidad los que tenemos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo. Seguiré pidiéndole a todos mis compañeros y compañeras que me ayuden para hacer la Argentina justa, libre y soberana con la que soñó Perón y Evita, con la que soñó Cristina y Néstor y con la que sueño yo”