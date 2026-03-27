Milei celebró el fallo sobre YPF a favor de Argentina e insultó a Kicillof

El presidente Javier Milei dijo que su administración llegó para "arreglar las cagadas" que había cometido Axel Kicillof, a quien tildó de "inútil", cuando era ministro de Economía.

El presidente Javier Milei dijo que su administración llegó para "arreglar las cagadas" que había cometido Axel Kicillof, a quien tildó de "inútil", cuando era ministro de Economía.

El presidente Javier Milei anunció que Argentina ganó el juicio por YPF, a minutos de encabezar un acto con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un Centro de Formación Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024)”, contó.

GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF…!!!

TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

Y destacó, en este marco y a través de X, que “es histórico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

En el marco del acto, en tanto, le adjudicó a Horacio Marín, CEO de YPF, el logro, ignorando los años de gestiones y disputa legal, y arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien tildó de “inútil”, entre otros términos descalificativos.

“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, disparó

El fallo modificó el rumbo del acto, ya que se había anunciado como otro gesto de respaldo por parte del Presidente hacia Aodrni luego de semanas eclipsadas por la investigación judicial que pesa por el financiamiento de sus vuelos a Uruguay con su familia en febrero.

“Con mi plata hago lo que quiero”, dijo esta semana Adorni al confirmar que pagó ese viaje, cosa que fue desmentida por el piloto y la secretara. Este viernes, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó en el edificio de la TV Pública.

La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública. El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Creen que pudo haber sido una contraprestación por los contratos.