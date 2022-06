Se demora la presentación del formulario para la segmentación de tarifas

Junio se acerca a su fin y aún no se habilitó la página para que los usuarios se registren a fin de mantener los subsidios en los servicios de gas y electricidad. Desde el Gobierno ponen como tope para la presentación del formulario el 1 de julio. Se anunció un plazo de seis meses para inscribirse.

Los aumentos siguen llegando y los bolsillos siguen sufriendo. En este escenario, la posibilidad de inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), en el marco del programa de segmentación de tarifas dispuesto por el Gobierno, es fundamental. Hace una semana se anunció que en los próximos días estaría en funcionamiento, pero aún no sucede.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió este lunes que “antes del 1 de julio tiene que estar”, y admitió una demora.

“Todas y todos los argentinos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares”, deben inscribirse, aclara el Ejecutivo a través de la página. Mediante la metodología establecida se evaluará la capacidad de pago del hogar a partir de sus condiciones socioeconómicas verificables. El plazo previsto es de seis meses.

Se conformarán tres niveles según la capacidad de pago del hogar. “De esta forma, se busca mejorar la asignación de los subsidios en términos distributivos”, explican. Los segmentos medios y vulnerables no tendrán otros incrementos en sus facturas este año. De esta manera, para el segmento de menores ingresos la factura de referencia bajo jurisdicción nacional, no superará el 40% del CVS, mientras que para el segmento medio no superará el 80% del mencionado coeficiente.

A partir del nuevo régimen, una vez analizadas las solicitudes por parte del Estado, en el caso de considerar errónea su categorización, los usuarios podrán solicitar una reconsideración en el nivel de subsidio de una manera ágil.

Existen dos casos en los que el hogar puede quedar por fuera de la segmentación: Se trata de los hogares donde reside una persona electrodependiente (en el caso de la luz ya que sí debe hacerse el trámite para el gas) y en el caso de las entidades de bien público (se pide la tarifa diferencial para entidades).