La mamá de Anahí Benítez se encadenó frente a los Tribunales de Lomas de Zamora

Encadenada a las rejas del portón de los Tribunales de Lomas de Zamora, así protestó este jueves a la mañana la mamá de Anahí Benítez, la chica asesinada en esta ciudad en 2017. Reclama, a casi 6 años de la aparición del cuerpo sin vida de su hija, que la Justicia acelere la realización del segundo juicio contra los acusados por el homicidio de la menor y que no le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a uno de los imputados.

Los acusados son Marcos Bazán y Marcelo Villalba, pero sólo el primero recibió una condena en primera instancia por el secuestro, violación y homicidio de Anahí, mientras que el segundo fue considerado inimputable. Sin embargo, un tribunal de alzada anuló el fallo en diciembre y dispuso que se los juzgue nuevamente.

Al anular el juicio, el Tribunal de Casación cuestionó a los jueces que dictaron la sentencia por seleccionar “arbitrariamente qué pruebas iba a considerar de todas las que conformaban el caudal probatorio disponible, ponderando únicamente aquellas evidencias que consideró compatibles con los datos aportados por el instructor de canes, y omitiendo considerar toda otra evidencia o circunstancia que resultara incompatible con esa mirada”.

Además, señaló que “el coimputado Marcelo Sergio Villalba (44) se encuentra actualmente en condiciones de afrontar el juicio oral, motivo por el cual debe propiciarse que el debate se realice en forma conjunta respecto de ambos acusados, con el objeto de asegurar los derechos de todas las partes y arribar a una decisión definitiva en el menor tiempo posible”.

Sin embargo, la justicia de Lomas de Zamora no dejó en libertad a Bazán -que permanece con prisión preventiva- ni le puso fecha al nuevo juicio, por lo que familiares y amigos del detenido se movilizaron para pedir su libertad mientras que la madre de Anahí, Silvia Martínez Vilor, resolvió iniciar una protesta para acelerar la realización del nuevo juicio.

“Es un juicio que debe hacerse de inmediato como pidió Casación. Me presenté sola como particular damnificado y debo esperar los 5 días legales. De acuerdo a la definición volveré a los Tribunales. Hoy tuve la suerte de que los jueces me escuchen», expresó la madre de la víctima en diálogo con FM Voces.

Vilor también señaló que su reclamo también tiene por objetivo “evitar la domiciliaria de Bazán” porque el juicio en principio se iba a realizar el año próximo y eso, según la mamá de Anahí, implica un riesgo de fuga del imputado.

Luego de que fuera recibida su solicitud, y a la espera de los cinco días que deben transcurrir para recibir una respuesta, la madre de Anahí se retiró de los Tribunales y adelantó que si la respuesta no es la esperada volverá con el reclamo “por tiempo indeterminado”.