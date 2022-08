Lomas de Zamora: cinco muertos en cinco meses en una barrera

Muestra a pasajeros descolgándose de los andenes o circulando entre los trenes y las plataformas mientras el guardabarreras toca el silbato para advertir a centenares de transeuntes que cruzan a pie de la inminente llegada de una formación a la estación de Lomas de Zamora o de su partida rumbo hacia Plaza Constitución.

Esas imágenes son el núcleo visual del informe al que una señal televisiva bautizó “el cruce de la muerte” y que da cuenta de cómo es la actividad cotidiana del paso a nivel de las calles Fonrouge y Boedo a metros de la estación del ferrocarril Roca y en la que en los últimos cinco meses se produjeron cinco muertes.

“La gente con discapacidad no tiene otra alternativa para cruzar porque el puente aéreo no está preparado”, denuncia una de las vecinas que ofrece su testimonio ante las cámaras al hablar del viejo puente que une el este y el oeste de Lomas vinculando la peatonal Laprida con Balcarce.

El intenso tráfico de formaciones con destino a Alejandro Korn, Bosques o Ezeiza hace que mucha gente se junte en los laberintos que tienen como función ordenar el tránsito de los peatones al tiempo que les ofrece una visaulización de los diversos sentidos.

Sin embargo, muchas personas con movilidad reducida no pueden usarlos porque no están adaptados a las dimensiones de las sillas de ruedas por lo cual al riesgo de ser embestidos por un tren suman el de ser atropellados por un auto. “Elijo pasar por acá porque en algunos pasos bajo nivel a veces duerme gente y no pudo transitar“, dice un entrevistado.

“Ves de todo, hay madres con chiquitos que se caen en las vías por tratar de cruzar rápido”, dice otro testimonio.

“No me puedo quedar llorando, necesito ver un cambio”, concluye la madre de Ezequiel, una de las cinco víctimas que se cobró este bajo nivel durante 2022.

El pedido de los familiares de las víctimas

En ese sentido, familiares y amigos de las víctimas se agruparon y organizaron una petición en la plataforma Change.org en la que piden que se adopten medidas para hacer más seguro ese tránsito.

“Desde el dolor y la angustia vivida nos unimos para cambiar esta situación, porque sabemos que nuestro pedido no puede cambiar el pasado, pero sí el futuro. Este pedido puede salvar la vida de muchas personas”, indican. Y agregan: “Ezequiel iba en bicicleta a su primera clase de natación, Edgardo tenía 45 años y trabajaba de delivery, Noemí con 70 años estaba yendo a hacer compras. Ya van cinco personas fallecidas en lo que va del 2022 a causa del cruce ferroviario. Reclamamos memoria y justicia por cada uno de ellos.”

Entre las medidas que solicitan que el municipio gestione ante Trenes Argentinos figuran: