Exportaciones de la Provincia: el mejor octubre en 13 años

Las exportaciones de la provincia de Buenos Aires alcanzaron los US$ 2.888 millones en octubre de 2022, el mayor valor de toda la serie, con un crecimiento interanual respecto de octubre de 2021 del 18% y de 35,4% respecto del mismo mes de 2019, antes de la pandemia, y además se cumplieron 20 meses de crecimiento consecutivos, según se informó oficialmente.

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, destacó que, “en los últimos dos años, la provincia viene registrando niveles de exportaciones récords” y agregó que “octubre no fue la excepción y alcanzaron su valor más alto para ese mes en trece años”, que conforman a la vez “veinte meses seguidos de crecimiento”.

En ese sentido, el funcionario destacó que el objetivo de la gestión del gobernador Axel Kicillof es “seguir trabajando conjuntamente con todos los sectores productivos, consolidar el perfil exportador bonaerense y capitalizarlo en pos del desarrollo productivo” del distrito.

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense destaca el aumento interanual de 22,8% en las Manufacturas de Origen Industrial (US$ 1.201 millones), de 34,7% de Productos Primarios (US$ 640 millones) y de 71,1% en Combustible y Energía (US$ 314 millones); mientras que las Manufacturas de Origen Agropecuario (US$ 733 millones) cayeron respecto de octubre de 2021 un 9,7%.

El principal socio comercial de la Provincia durante octubre de 2022 fue Brasil, con US$ 682 millones y una suba de 23,1% respecto del mismo mes de 2021, y el segundo principal destino fue China que alcanzó los US$ 504 millones; seguido por Chile que registró compras por US$ 190 millones.

En el acumulado a octubre de 2022 las exportaciones de la provincia de Buenos Aires crecieron 22,9% respecto del mismo período del año anterior, y alcanzaron los US$ 28.377 millones, superando en diez meses de 2022 el valor exportado durante todo el 2021.