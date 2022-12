El Presidente habló sobre el indulto a Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que la Constitución nacional le “prohíbe” dictar un indulto en favor de la dirigente social Milagro Sala y afirmó que tiene la “convicción” de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña “estuvo plagado de un tinte político inadmisible”. La Tupac Amaru realizará un acampe.

“Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales“, dijo el Presidente en declaraciones a Radio Con Vos.

La organización Túpac Amaru comenzará hoy un acampe de tres días en Plaza de Mayo para pedir un indulto presidencial en favor de Milagro Sala, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena de 13 años de cárcel contra la dirigente social en una causa por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”

La manifestación comenzará esta tarde a las 16 con una concentración en la intersección de las avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar hacia Plaza de Mayo, donde acamparán hasta el viernes para reclamar el indulto a Milagro Sala.

La decisión de acampar en Plaza de Mayo había sido anunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa en la sede porteña de la agrupación, donde diversos referentes políticos y gremiales pidieron que Milagro Sala sea beneficiada antes de fin de año con un indulto por parte del presidente Alberto Fernández.

La solicitud de indulto presidencial se da luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme una condena de 13 años en contra de Sala por “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, en la causa denominada “Pibes Villeros”.

La defensa de la líder de la Túpac Amaru denunció que el máximo tribunal, en su resolución, no abordó las irregularidades que se evidenciaron en el proceso judicial.