Fuego cruzado por la coparticipación

El presidente Alberto Fernández apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su reclamo en torno a la coparticipación (que tiene el aval de la Corte Suprema) y lo invitó a ver las necesidades del norte, donde encabezó un acto este martes. “Quiere hacer trampa”, disparó el referente del PRO.

“Los diarios dicen que el viernes desobedecí la orden de la Corte y que el lunes la cumplí. El viernes dije que no podía cumplir la orden que dio la Corte Suprema y hoy digo que no la puedo cumplir. Por el sistema legal argentino no puedo pagar sentencias que no estén presupuestadas. No tengo los recursos. Lo único que me queda es un remanente de un bono con el que este Gobierno nacional ya le pago una deuda que tenia con Santa Fe y esa provincia aceptó. ¿Hay ciudades de primera y provincias de segunda?“, dijo el jefe de Estado al encabezar en Santiago del Estero una reunión de los Bajos Submeridionales.

Reiteró que el fallo es injusto con otras provincias y llamó a reflexionar al respecto. “Me encantaría que venga el jefe de Gobierno porteño para que vea lo que es el norte. Acá no discuten cómo ampliamos el subte, acá se discute quien tiene agua. Fíjense hasta donde ha llegado la desigualdad en el país”, dijo el Presidente al inaugurar el acueducto Simbolar-Añatuya, junto al gobernador Gerardo Zamora, los ministros nacionales Eduardo de Pedro y Gabriel Katopodis y el ministro de Obras Públicas provincial, Aldo Hid.

Más temprano, Larreta anunció que sumaba a tres funcionarios al Ejecutivo porteño y aprovechó para cuestionar al Presidente por la coparticipación. “Más que nunca necesitamos un equipo fuerte, que esté comprometido y de las peleas necesarias para resolver los problemas de los argentinos, que son muchos. El momento que estamos viviendo es muy difícil porque a la inflación fuera de control, la pobreza, la crisis educativa, la inseguridad y la falta de trabajo se suma un gobierno que mira para otro lado y tomó la decisión de llevarse todo por delante“, aseguró.

En ese marco, advirtió que “el Presidente no cumple un fallo de la Corte Suprema, no hay antecedente desde la vuelta de la democracia”. “Quiebra el orden institucional, viola el Estado de Derecho y la división de poderes. Es un atentado contra la democracia”, consideró. “Ahora quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo. La transferencia lo debe hacer de forma directa, diaria y en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, esto no es interpretable. Los fallos están para cumplirlos, no para interpretarlos”, sentenció.

Coparticipación y bonos

El ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, rechazó la propuesta del Gobierno nacional de abonar el porcentaje de coparticipación fijado por la Corte Suprema de Justicia con bonos y señaló que la cuestión “no resiste el menor análisis”.

Tras el fallo de la Corte Suprema que fijó en 2,95% el porcentaje de la masa coparticipable que la Nación debe girar a la Ciudad, Mura rechazó la iniciativa de pagar en bonos al decir que “el bono no tiene cotización, no paga intereses, capitaliza todo al final, no resiste ni el menor análisis”.

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció que pagará con bonos del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la medida cautelar emitida por la Corte Suprema de Justicia, a la vez que ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.

En ese marco, el jefe del Estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA” y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.