Quién es la argentina que murió en Nepal

Al menos 68 personas murieron hoy en Nepal, entre ellas una empresaria neuquina, al estrellarse un avión en el que viajaban 72 pasajeros, en la peor catástrofe aérea en el país en tres décadas, informaron autoridades policiales.

La pasajera de nacionalidad argentina fue identificada como Jannet Sandra Palavecino, con residencia en Neuquén, según la lista difundida por Yeti Airlines y la Autoridad de Aviación Civil de Nepal.

“Jannet Palavecino, que descanses en paz. Te vamos a extrañar y tener presente siempre en nuestra memoria. Mis saludos y condolencias a toda la familia y afectos”, escribió este mediodía el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, en su cuenta de Twitter.

Palavecino se desempeñaba como gerenta del Hotel Suizo de Neuquén, construido por su familia, y según describió en sus redes sociales era “apasionada” por las montañas, el cicloturismo, el campo, las huertas y las pinturas.

La organización turística Copahue Extremo envió sus condolencias en redes sociales: “Despedimos con mucha tristeza a Jannet Palavecino. Enorme persona y gran colaboradora en la organización de Copahue Extremo. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Hasta siempre querida Jannet”.

Sus amigas y conocidas también la despidieron en las redes: “Máximo respeto y admiración para una mujer poderosa que vivió y murió cumpliendo sus sueños”, escribió Camila Tumini en Instagram.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal informó que hasta el momento se encontraron 68 cuerpos y, según medios indios, el portavoz de la aerolínea, Pemba Sherpa, indicó que el siniestro no dejó sobrevivientes. No obstante, todavía no hay confirmación oficial de los organismos de emergencia nepalíes.

El portavoz del Ejército, Krishna Prasad Bhandari, declaró a la agencia AFP que “el aparato se estrelló en un barranco, así que es difícil sacar los cuerpos. La operación de búsqueda y rescate continúa. De momento no se han encontrado supervivientes”.

El vuelo, procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló poco antes de las 11 hora local (2.15 hora argentina) cerca de Pokhara, en el centro del país, donde debía aterrizar.

Esta ciudad es un punto de paso importante para peregrinos y montañistas extranjeros.

En el vuelo iban 68 pasajeros, una de ellas argentina, y cuatro tripulantes, según la aerolínea Yeti Airlines.