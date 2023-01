“Debemos concretar la integración en todos los conceptos”, aseguró Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández mantuvo este lunes un encuentro con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con eje en la integración comercial y energética. “Debemos concretar la integración en todos los conceptos”, aseguró durante la rueda de prensa que brindaron ambos mandatarios.

Tras la reunión, se realizó la firma de un acuerdo de cooperación mutua en diversas áreas.

“Todos saben el cariño profundo y la admiración que tengo por el amigo Lula. Es un líder y un estadista nato. Lo he visto hace ya 20 años empezar un proceso político en Brasil que sacó amillones de personas de la pobreza. Lo he visto liderar en los años en los que fue presidente. Siento que hoy, cuando Argentina y Brasil tienen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos dando inicio a una nueva etapa”, aseguró el Presidente.

En ese marco, aclaró: “Nos siguen vinculando exactamente los mismos problemas y necesidades que teníamos en aquel entonces porque por Brasil pasó (Jair) Bolsonaro y por Argentina pasó (Mauricio) Macri”. “Los desafíos que tenemos son muy parecidos: el primero, consolidar la democracia y las instituciones”, apuntó.

“Desde Argentina vamos a estar a tu lado y no vamos a dejar que algún delirante ataque la democracia o las instituciones de Brasil. No vamos a dejar que ningún fascista se lleve la vida ni ataque la soberanía popular. Nos conocemos hace muchos y sabemos bien que nuestros pueblos no quieren odio, sino libertad y diálogo. Los pueblos quieren libertad y justicia y por eso vamos a seguir trabajando”, le dijo a Lula.

A continuación, dio cuenta de “la necesidad de integrar a la América Latina“. “Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países y después de ser más eficiente y potenciar el Mercosur. Hemos hablado también de volver a poner en marcha el Unasur y de aprovechar la reunión de mañana para escuchar a todos los líderes siempre con la intención de favorecer la integración. Debemos concretarla en todos los conceptos, tenemos una historia que nos une, tenemos que profundizar vínculos culturales, trabajar en la mejor calidad de la salud de nuestros pueblos y debemos trabajar en organizar un entramado energético que garantice el desarrollo de nuestros pueblos”, se explayó. También señaló que un tema del encuentro fue “la posibilidad de que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil”.

“Le agradezco a Lula el apoyo en materia del reclamo de la soberanía sobre las Isas Malvinas”, apuntó a continuación y finalmente manifestó que el Mercosur y América Latina “es una zona de paz”. “Y para eso trabajamos”, completó.

Sobre el final, Alberto Fernández lo miró directamente y le aclaró: “En mí, tenés un amigo incondicional”, al tiempo que resaltó el acompañamiento de los argentinos.

Agenda

A las 15, Fernández y Da Silva participarán de un encuentro empresarial, junto a ministros y titulares de las confederaciones de la industria de ambos países, en el Museo del Bicentenario.

Y a las 19.15 asistirán a la inauguración de la muestra fotográfica “Pueblos Originarios-Guerreros del Tiempo”, de Ricardo Stuckert, y presenciarán el Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña, en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

LULA DA SILVA EN LA CUMBRE DE LA CELAC

El martes, a partir de las 10, Fernández y Lula participarán junto a los demás jefes de Estado, representantes y delegaciones invitadas de la VII Cumbre de Presidentes de la Celac, que se llevará a cabo en el hotel Sheraton de Retiro.

El encuentro convocará a los mandatarios, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del mecanismo regional, además de observadores de distintos organismos regionales y multilaterales y sus representantes.

La decisión de que Brasil se reincorpore a la Celac fue anticipada por Lula en los primeros días de su Gobierno y se formalizó hace una semana, luego de que el embajador brasileño en la Argentina, Reinaldo José de Almeida Salgado, entregara una carta formal a Cafiero, lo que constituye un hecho fundamental para la consolidación del mecanismo regional.

El retorno de Brasil es, además, un factor clave para otro de los objetivos centrales establecidos para la VII cumbre desde la Presidencia Pro Témpore (PPT) del bloque, actualmente a cargo de la Argentina: la búsqueda de dotar a la Celac de un rol más activo “fortaleciendo el entramado económico, productivo y social” de la región para lograr mayores niveles de “inclusión y desarrollo”.