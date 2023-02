Tolosa Paz confirmó la baja de 100 mil planes

La ministro de Desarrollo Social aseguró que "las cosas no se hacen como quiere Belliboni”

La ministro de Desarrollo Social aseguró que "las cosas no se hacen como quiere Belliboni”

La ministro de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que la cartera cerró hoy el padrón de liquidación donde seguirán suspendidos más de 100.000 titulares del programa Potenciar Trabajo que hasta el momento no completaron el proceso de validación de datos, y que tendrán 30 días más para realizarlo.

Tolosa Paz defendió el proceso de validación de 1.265.000 titulares de todo el país y destacó: “Vamos a hacer una transformación que nos permita tener certeza, porque no solamente es administrar lo público con la responsabilidad que se merece, sino es la posibilidad también de llegar a quienes no llegábamos con este dinero”, dijo en declaraciones radiales.

“Belliboni y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados desde el 2015 al 2019 a doblarle la muñeca a quien estuvo sentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Yo creo que lo que no entienden ahora que cambiaron no solamente las decisiones políticas, sino fundamentalmente la decisión de que para poder llegar a los más vulnerables de la Argentina”, agregó.

De esta forma completó la idea lanzada desde fuentes del ministerio respondiendo a los reclamos de los dirigidos por Eduardo Belliboni, quiénes protagonizarán un corte durante la tarde de hoy en la 9 de Julio que habían indicado que “las cosas no se hacen como quiere Belliboni, ni ninguna organización en particular”.

“El piquete, la extorsión no es la contraprestación del Potenciar Trabajo, el llevar a los pobres y pibas al acampe en la 9 de Julio con nenes de 4 años, no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”, señaló Tolosa Paz en declaraciones radiales, y continuó: “Me da mucha tristeza ver esa Argentina en donde un sector de la Unidad Piquetera, para hacer política y para posicionarse en un año electoral, utiliza a la gente más pobre, incluso en contra de los propios intereses de su sector. Duele mucho pero con la firmeza de que estamos haciendo un bien no sólo a la política pública más importante del Ministerio sino a la Argentina que queremos construir, lejos de esa fotografía que quiere Belliboni”.

Desde la cartera, apuntaron directamente contra el referente por la medida adoptada en medio de la ola de calor: “¿Van a seguir sometiendo a la gente a manifestarse en contra de su voluntad y a poner en riesgo su salud en estos días de intenso calor? ¿No es preferible dedicar esos esfuerzos a colaborar para que todos los titulares puedan poner en regla su revalidación?”.

“Lo sigo invitando a que todo ese esfuerzo de movilización, de pago de colectivos, de acampe, de baños químicos y de todo lo que hacen para tratar de hacer lo que sí les salió en el gobierno anterior, que es la extorsión, para seguir abusando a organizaciones que hacen política con la pobreza y con el dinero del Estado nacional que viene del pago de los impuestos de todos los argentinos que quieren que seamos responsables de la utilización de ese dinero”, agregó la ministra.

Tolosa Paz le reclamó a dirigente de la izquierda que colabore en la validación de la identidad de sus militantes para que puedan continuar percibiendo el Plan Potenciar Trabajo, uno de los puntos del reclamo.

“Belliboni no puede explicar dónde están los seis mil hombres y mujeres de Unidad Piquetera, del Polo Obrero, que el mes pasado certificaron y que estaban haciendo una contraprestación. Esto se resuelve trayendo a la gente a validar su identidad”, supo declarar la ministra.

En ese marco, y al respecto de los cortes y protestas, Tolosa Paz también solicitó que la Unidad Piquetera y Belliboni “pongan ese esfuerzo de organización a disposición para que los hombres y las mujeres validen los datos biométricos a los centros de Referencia (CDRs)”.

“Nosotros lo único que establecimos fue una regla clara, de transparencia, para la etapa del Potenciar Trabajo”, aclaró.

A las puertas de un nuevo corte que tendrá inicio desde las 15, desde el Ministerio de Desarrollo Social apuntaron: “Es una lástima que tengamos que seguir asistiendo a una extorsión como sociedad. Ya saben que en este Ministerio las cosas se hacen de otro modo”.