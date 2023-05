Férreo respaldo de diputados del Frente de Todos al Gobierno

Diputados del Frente de Todos renovaron su respaldo al Gobierno frente “desestabilizadores” en estos “días de mucha turbulencia, producto de una suma de factores heredados y propios”. Férreo llamado a la unidad. El documento.

Además de hacer una reflexión sobre la situación que atraviesa la Argentina, denunciaron que “quienes manejan los hilos del poder fáctico saben que llevar la situación al extremo facilita las medidas que tienen en carpeta en caso de llegar al gobierno” como “un ajuste salvaje”, ya que “los números le cierran con la gente afuera”.



El documento que lleva el título de “Proclama” fue firmado por la diputada Mónica Litza -quien es la directora de Proyectar, la escuela de capacitación del Frente Renovador- y sus pares de bloque Carlos Selva, Marcela Passo, Alicia Aparicio, Anahí Acosta, María Eugenia Alianiello, Héctor Bárbaro, Tanya Bertoldi, Rosana Bertone, Mabel Caparrós, Guillermo Carnaghi, Sergio Casas, Daniel Ferreyra, Estela Hernández, Ricardo Herrera, Gabriela Pedrali, Juan Manuel Pedrini, Brenda Bargas Matzi y Liliana Yambun.



El escrito busca dar un contundente apoyo al Gobierno y en especial el ministro de Economía, Sergio Massa, ante las medidas económicas que está adoptando para procurar el descenso la inflación, ya que sostienen que con la inestabilidad “los que ganan siempre son los mismos, los que pierden también; gana la especulación, pierden el trabajo y la producción”.

El documento

El texto advierte que se atraviesan “días de mucha turbulencia” que son “producto de una suma de factores heredados y propios” que se “deben afrontar”. “A la enorme crisis que azotó al país durante y después de la pandemia de Covid-19, se le suman las variables negativas que el gobierno anterior nos dejó en formato de hipoteca económica. Varias generaciones fueron endeudadas irresponsablemente por quienes ahora vuelven a proponerse como paradigmas del cambio y la esperanza”, subraya.



“Hoy nos toca afrontar dos flagelos que vienen a demostrar lo destructivo de las cuestiones anteriormente mencionadas: inflación y volatilidad cambiaria. Lamentablemente no es un tema novedoso: quienes manejan los hilos del poder fáctico saben que llevar la situación al extremo facilita las medidas que tienen en carpeta en caso de llegar al gobierno”, explica



En esa línea señalan que “Cirugía mayor, sinceramiento y esfuerzo extremo” son “muchas las metáforas que utilizan (y utilizarán) quienes plantean un ajuste salvaje como única salida”. “Queda claro sin necesidad de eufemismos: los números les cierran con la gente afuera, una vez más”, agrega.



“Por eso, en estos tiempos es más necesario que nunca mantenerse unidos. Los peronistas sabemos que solamente la unidad lleva al triunfo. Unidad para buscar los consensos que nos lleven a una propuesta que nuevamente despierte esperanzas en el pueblo”, señala el pronunciamiento.



En el documento se promueve la “unidad para seguir adelante trabajando por los más necesitados, unidad para salvaguardar a las instituciones que son atacadas por los movimientos especulativos de los mismos sectores de siempre que, bajo el ardid de un supuesto discurso republicano, esconden la clara finalidad de provocar el crecimiento de la insatisfacción popular, el desgaste del gobierno, y -en lo posible- su retirada anticipada. Unidad para que siempre primen los intereses nacionales por sobre cualquier interés mezquino”. “Para ello, convocamos a todos los sectores populares, a los movimientos sociales y al movimiento obrero organizado. A todos quienes defienden la paz social, la producción y el trabajo”, agrega.



En ese marco, plantea: “El futuro que pensamos tiene como objetivo principal que la recuperación económica que marcan los índices macroeconómicos llegue al bolsillo de cada argentina y argentino. A cada hogar, a cada familia. Ese es nuestro compromiso de ayer, hoy y siempre”. “Por eso, apoyamos lo que se viene haciendo. Y lo hacemos público, porque el silencio en estos momentos no suma ni contribuye. Hay que salir a apoyar. Hay que salir a dar la cara por la gestión. El peronismo no sabe de apoyos pasivos ni de silencios cómplices, sino de poner el cuerpo. Y así lo estamos haciendo”, señala.



En el ultimo tramo del documento se destaca que “acompañamos al Gobierno en este momento”. “Le decimos que aquí estamos. Como buenos peronistas que somos, haciendo honor al legado de quienes nos antecedieron en la lucha por un país mejor, inclusivo, federal y soberano”, aclara el documento.



“Para finalizar, dejamos abierta esta, nuestra proclama, para futuras adhesiones de compañeras y compañeros, así como de militantes de otros espacios del campo popular que sientan la necesidad de tomar clara posición y compromiso ante el momento que atraviesa nuestro país”, concluye.