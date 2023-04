Corrida: el Gobierno advirtió sobre “operaciones” de la derecha

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy sobre “operaciones” para desestabilizar la economía. Habló de una “práctica permanente de la derecha argentina, de instalar rumores por la mañana y retirar sus rentabilidades del mercado cambiario cuando termina el día”, y aseguró que con el ministro de Economía, Sergio Massa, está trabajando en forma “muy consustanciada” para “superar” la situación económica.

En el marco de la declaración conjunta que brindó en la Casa Rosada con su par de Rumania, Klaus Iohannis, Fernández ratificó a Miguel Pesce en el Banco Central y calificó como “una mentira” que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) hayan informado que ese organismo no adelantará el desembolso previsto para el país en el segundo semestre.

Sobre las declaraciones del director argentino ante el FMI, Sergio Chodos, quien denunció que exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri viajaron al exterior a solicitarse al FMI la suspensión de los desembolsos al país, el Jefe de Estado señaló: “Es cierto. No es la primera vez que ocurre. Es una práctica permanente de la derecha argentina”.

Al respecto del accionar de ese sector, graficó: “Primero instalan rumores por la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde, retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos”. “Siempre han ido al exterior a hablar en contra de los gobierno populares. Siempre lo hicieron y ahora lo hacen una vez más pidiendo que nos corten el crédito y exijan más ajuste sobre el pueblo argentino. Esta historia que estamos viviendo la hemos vivido muchas veces a lo largo de la historia de los gobiernos populares”, agregó Fernández.

En cuanto a la situación económica impactada por la inflación y la suba del dólar ilegal, Fernández sostuvo: “Estamos trabajando con el ministro – de Economía, Sergio- Massa muy consustanciados para superar esta situación y vamos a educarlos para que alguna vez piensen en Argentina, en los que habitan este país, en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos”.

Chodos insistió hoy en acusar a tres economistas de la administración de Mauricio Macri señalados por solicitarle al FMI la suspensión de los desembolsos al país, de estar “boicoteando al resto de la sociedad”, y lamentó el retroceso que significa en el vínculo institucional con el organismo.

Chodos se refirió a los “tres economistas importantes de la oposición” que “se acercaron a funcionarlos del Fondo para sugerirle que era mejor que no adelantaran desembolsos y que, en general, no los hicieran y esperasen a que ellos fueran parte del Gobierno. El funcionario aclaró que no “mencionó específicamente a los nombres propios en particular”, y que la divulgación hecha más tarde se trata de una “elaboración posterior”.

Según se desprende de una denuncia que presentó ayer el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten realizada en base a las descripciones de Chodos, los economistas son los exministros de Economía, Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris.

La acusación fue por los delitos de “usurpación de títulos” y de “traición a la patria”, agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

Massa: “Vamos a usar todas las herramientas del Estado”

“Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”, alertó el ministro de Economía.

En ese marco, aclaró: “Vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa”.

“Paralelamente vamos a seguir con los acuerdos de multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones a yuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para refortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se vieron perjudicadas”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Y planteó: “Además, vamos a usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero“.

Hace varios dias que vivimos una situacion atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. — Sergio Massa (@SergioMassa) April 25, 2023

Respaldo

Además del Presidente, el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi y el titular del bloque del Frente de Todos (FdT) en la cámara de Diputados, Germán Martínez, expresaron “apoyo absoluto” al ministro, “en momentos en los que hay que tener templanza” cuando existen sectores que “promueven una mega devaluación”.

“En los momentos difíciles hay que tener templanza, dijo nuestro Ministro de Economía. Además, unidad y solidaridad. Como JGM (Jefatura de Gabinete de Ministros), apoyo absoluto a Sergio Massa para enfrentar los desafíos del presente y los que vendrán”, publicó esta mañana Rossi en su cuenta oficial de la red social Twitter.

En los momentos difíciles hay que tener templanza, dijo nuestro Ministro de Economía. Además, unidad y solidaridad. Como JGM, apoyo absoluto a @SergioMassa, para enfrentar los desafíos del presente y los que vendrán — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) April 25, 2023

Por su parte, y ante la actual coyuntura económica, Martínez consideró que lo que se vive “no es es incertidumbre”, si no que se trata de “una corrida especulativa contra el peso, llevada adelante por los que promueven una mega devaluación”. “Es una operación de desestabilización económica que busca desgastar políticamente. Todo mi apoyo al compañero ministro Sergio Massa”, remarcó el diputado nacional en sus redes sociales.

El lunes Massa anunció un plan de obras de energía eléctrica en 12 partidos del conurbano bonaerense y en ese marco reclamó “templanza y determinación”. “En las batallas difíciles es cuando uno más muestra la templanza, la determinación. Y a nosotros nos enseñaron que frente a los problemas, hay que salir para adelante, nunca para atrás”, aseguró el ministro en una breve alocución desde el Centro Cultural Kirchner (CCK).