Una estufa casi provoca una desgracia en Lanús

Un desperfecto en una estufa provocó un incendio en una vivienda de la localidad de monte Chingolo, en el partido de Lanús. En tiempos de bajas temperaturas, la prioridad es calefaccionar el hogar pero debe hacerse con responsabilidad para evitar accidentes.

Defensa Civil de Lanús, junto a los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste, asistió a un llamado de alerta por un incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Viítor Hugo y Maure de la localidad de Monte Chingolo.

“El fuego había tomado a una habitación debido, según su propietaria, a un problema con una estufa eléctrica”, precisaron, al tiempo que detallaron que hubo “pérdidas materiales” pero no daños estructurales.

En tiempos de bajas temperaturas y en afán de calentar el hogar, las recomendaciones de seguridad suelen pasarse por alto pero es fundamental implementarlas para evitar siniestros y accidentes.

Respecto a los cuidados en el manejo de la electricidad, los profesionales aconsejan evitar sobrecargar de enchufes las tomas eléctricas, desconectar los electrodomésticos cuando no estén en uso, hacer revisar la instalación por un profesional, no dejar el cargador del celular conectado durante la noche y no secar la ropa en la estufa. Tener un disyuntor es fundamental.

Respecto al uso de gas, se recomienda utilizar artefactos de tiro balanceado, hacer revisiones anuales por parte de profesionales matriculados, no usar hornallas ni horno para calefaccionar, dejar objetos alejados de estufas, no dejar estufas ni calefactores prendidos sin supervisión, cerrar la llave de gas al retirarse de la vivienda.