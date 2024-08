El cierre de la oficina de AySA en Esteban Echeverría genera malestar en vecinos y autoridades locales

El Gobierno nacional cerró la única oficina de atención al público de AySA, la empresa que provee los servicios de agua de red y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el municipio de Esteban Echeverría. Esta decisión generó malestar en las autoridades locales, quienes ofrecieron un espacio totalmente gratuito para la empresa pública nacional, que fue rechazado sin explicación.

Ahora, los vecinos deberán trasladarse varios kilómetros a otros distritos para realizar trámites comerciales o técnicos. Las autoridades municipales informaron que ofrecieron espacios propios para que la compañía instale la sucursal, pero no obtuvieron respuesta.

“Esperamos que el gobierno revea esta medida que perjudica a nuestra comunidad y demuestra una profunda insensibilidad social”, señalaron desde el municipio.

Te puede interesar: La Justicia ordenó a AySA restablecer el servicio de agua a la municipalidad de Avellaneda

La oficina funcionaba en la localidad de Monte Grande, cabecera del municipio. Según informó la comuna, la decisión de cerrarla se mantuvo a pesar de la oferta de asignarle espacio físico en el ámbito municipal.

Los vecinos ahora deberán tomar al menos dos colectivos para acercarse a la oficina más próxima. “Vengo por un reclamo y me encuentro cerrada la sucursal”, comentó una vecina, mientras que otro expresó: “No sé qué hacer, tengo que hacer un trámite y me encuentro que no puedo”.

Problemas entre AySA y los municipios de la región

Este cierre no es el único conflicto reciente entre AySA y los municipios de la región. Esta semana, la empresa fue obligada por la justicia bonaerense a restituir el servicio de provisión de agua potable a una oficina de la municipalidad de Avellaneda. El municipio había presentado una solicitud judicial en ese sentido.

La justicia resolvió hacer lugar al pedido y ordenó la inmediata restitución del servicio, más allá del reclamo por una supuesta deuda que la empresa reclama y que la comuna rechaza por completo.