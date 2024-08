Lomas de Zamora: Desde mañana habrá importantes descuentos en cafeterías por la Semana del Café en Comunidad

Del lunes 26 al viernes 30 de agosto se realizará la Semana del Café en Comunidad, una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas que ofrecerá promociones en 45 locales ubicados en distintos barrios del partido de Lomas de Zamora.

Esta nueva iniciativa en conjunto con las cámaras de comercio y los negocios gastronómicos tiene como objetivo fomentar el consumo y brindar beneficios a los vecinos. Durante toda la semana estará disponible una promoción que incluye un café, café con leche o té y una porción de torta de la casa a $5.499. Esto se podrá abonar con todos los medios de pago.

Locales adheridos a La Semana del Café en Comunidad

Las cafeterías y bares que formarán parte de la propuesta en Lomas son: Somalía (Gorriti 114), Jardín de Gente (Gorriti 168), Le Panem (Gorriti 295), Café Martínez (Italia 154), La Bizcochería (Italia 258), Rapanui (Italia 320), Volturno Corp Work (Italia 459, Lomitas Street), Nutrilavie (Italia 459, Lomitas Street), Le Pain Quotidien (Italia 459, Lomitas Street), Mane (Acevedo 160), Caviahue (Acevedo 331), Don Fede (Laprida 113), Las Medialunas del Abuelo (Laprida 611), Feca (Colombres 290), Storybrooke (Colombres 181 y Sixto Fernández 500), Baroni’s (Loria 350), Varza Kafé (Portela 317), Oh! Ramona (Meeks 71, Paseo del Aljibe), Las Doñas (Sixto Fernández 177), Café Paris (España 96), Wonder (Castelli 374), Lekker (Azara 181), El Nido (Manuel Castro 478) y Café Dalí (Pellegrini 201).

La Semana del Café también se desarrollará en varios locales de Banfield como Las Medialunas del Abuelo (Avenida Alsina 520), Blend (Avenida Alsina 562, piso 3), Tiara (Avenida Alsina 602), Nuevo Modelo (Maipú 385), Bandada (Maipú 494), Jesi Di Marco (Cochabamba 228), Che Mono (Belgrano 1646), Jardín de Gente (Vieytes 211), Las Vegas (French 181), Mundo Cocoa (Larroque 202 y French 690), Broome (Alem 901) y Espacio Las Heras (Las Heras 201).

Mientras que en Temperley participarán Brother Alone (Meeks 797), Café Bicentenario (Meeks 1095), The Cookie Corner (Suárez 101), Bubo Barkery (Suárez 292) y The Good Place (25 de Mayo 155). Además, los vecinos tendrán las promociones en EncontraTe de Turdera (Antártida Argentina 598) y en El Galpón de San José (Jujuy 92).