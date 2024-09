¿Qué es el RUTA? El Gobierno quiere eliminarlo

El Gobierno oficializó hoy la desregulación del transporte y cambios en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), pero el objetivo es eliminarlo definitivamente.

“Hemos escuchado por años que cuesta más mandar un contenedor de Mendoza a Bs As. que de Bs. As. a Rotterdam. Hoy, con el ministro Luis Caputo y el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, comenzamos a desarmar estos costos; hoy desregulando el transporte de cargas (y esto no termina acá)”, destacó Federico Sturzenegger.

Precia que “el Decreto 832/24 firmado por el presidente Javier Milei reglamenta la ley 24.653 de transporte de cargas con dos innovaciones centrales: la virtual eliminación del RUTA y el incremento del peso permitido para transporte exento del régimen de la ley 24.653“.

“El RUTA es un trámite absurdo, puramente con fines estadísticos, que era caro y engorroso de realizar. Ahora pasa ser un registro digital y gratuito. Se evitan días de trabajo perdidos y los transportistas ahorran dinero que iba a la casta”, consideró.

Y recordó que “era obligatorio para todo transporte con más de 700 kilos de carga, con lo cual un productor no podía mover su propia carga en un vehículo propio sin someterse a esta burocracia estatal. Este peso mínimo se eleva a 3500 kilos liberando plenamente a toda la industria de fletes y cargas livianas de este incordio”.

Aclaró: “Igual esto no termina acá”. “Intentaremos por ley para eliminar definitivamente el RUTA”, apuntó.

El Gobierno informó que el proceso de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor será electrónico, declarativo, sin costo y no exigirá presencialidad. Además, se establece que se podrá circular con documentos digitales.