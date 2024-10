El rector de la UBA le contestó al gobierno en la previa de la Marcha Federal Universitaria: “Es ridículo el tema de que inventamos alumnos”

Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), respondió en la previa de la Marcha Federal Universitaria, a las críticas del Gobierno Libertario a las que consideró “chicanas muy burdas”, y aseguró que “tirarse contra la educación pública es un tema ideológico”.

“Creo que es muy triste usar chicanas a un día de la marcha, es ridículo el tema de que inventamos alumnos. Los sueldos de los profesores tampoco es así, ojalá todos ganáramos $2 millones, que tampoco es una cifra fabulosa”, planteó el directivo en declaraciones radiales, en referencia a los cuestionamientos del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del diputado libertario José Luis Espert.

“Un no docente que entra ahora gana $400 mil. Esos sueldos bajos hacen que se estén yendo los docentes. El decano de Veterinario me dijo que se le fueron casi 40 mil docentes, es un número muy grande. Yo entiendo la política pero son chicanas muy burdas, creo que no vale la pena contestar a esas cosas. Lo que hay que pensar ahora es que el Gobierno no se tire contra la educación pública, que es lo que está haciendo. Ahora es el tema de los alumnos inventados o de que ganan mucho y en abril era el tema del adoctrinamiento, otra cosa ridícula“, ahondó Gelpi.

“Por un lado habrá que pedirle al Gobierno que no trate de minimizar a la educación pública y hablar con la gente para que nos apoye el miércoles, esperamos una cosa multitudinaria, va a ser realmente grande. Queremos hablar con el Gobierno, no queremos conflicto, en lo personal tengo una muy buena relación con Torrendell, lo respeto como educador, por ahí estas cosas que dice ni él mismo las cree. Creo que son chicanas del Gobierno a un día de la marcha pero esperemos poder dialogar”, insistió.

El rector planteó además que “el Gobierno se olvida de que el 80% de los alumnos universitarios estudian en universidades públicas, entonces si uno limita a esas facultades se está hipotecando el futuro de la gente joven y del país”.

“A mí me cuesta entender lo que hace el Ejecutivo. Dicen que esta ley hace perder el equilibrio fiscal. 0,14% modifica el Presupuesto. Es el mismo porcentaje que la gente que entró al blanqueo dejó de pagar impuestos. Los argumentos del Gobierno son muy débiles”, expuso.

Gelpi consideró que “tirarse contra la educación pública, que es un pilar de Argentina, es una cosa ideológica; hay cosas que hay que corregir, seguro, pero de ahí a castigar a todas las universidades es muy triste y muy grave”.

Ante la salida de docentes por los bajos salarios, el rector expresó que “el drama más importante es la gente joven, los jefes de trabajos prácticos, los aspirantes, los becarios, que generalmente están haciendo su tesis doctoral, esa es la gente que se va”.

“Hay que verlo como una película. Si se va un becario queda un lugar vacante, deja un hueco docente, un hueco en lo científico. Y no es que mañana se consigue el dinero y se lo reemplaza. A ese becario llevó uno, dos, tres años formarlo. El desfinanciamiento de la educación pública es muy grave y yo estoy seguro de que si esto no se corrige se está complicando el futuro educativo de la Argentina“, concluyó.