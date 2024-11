Bullrich criticó a la prensa luego del triunfo de Trump: “Ya no son el cuarto poder”

La ministra de Seguridad de la Nación utilizó sus redes sociales para afirmar que “se acabaron las narrativas de los grandes medios” y afirmar que “las encuestas ya no sirven como diagnósticos”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, expresó algunas “reflexiones” respecto al rol de la prensa en estos tiempos y afirmó que “los periodistas ya no son el cuarto poder”. “Se acabaron las narrativas de los grandes medios”, sostuvo.

En su cuenta oficial de la red social X, y luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, indicó que “las encuestas ya no sirven como diagnóstico ni como termómetro” y que “los métodos conocidos de medición de opinión pública quedaron atrás” porque no tienen la “capacidad de predecir” lo que van a votar los ciudadanos.

“No hay nada que supere el peso de la economía. El bolsillo sigue siendo el factor clave para la mayoría de los votantes. El capitalismo sigue vivito y coleando, sigue siendo la estructura económica predominante y atractiva”, aseveró.

Por otra parte, señaló que “los inmigrantes disfrutan del capitalismo cuando empiezan a trabajar” porque “encuentran en el sistema capitalista oportunidades que valoran y disfrutan”.

Para cerrar sus ideas, respecto a la relación de los medios de comunicación con las acciones políticas, tanto en Argentina como en el mundo, expresó que “los liderazgos fuertes y provocadores y el nacionalismo inteligente” lograron estar por encima de “los nuevos derechos promovidos por la izquierda”.