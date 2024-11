Tras el fallo en Casación, Cristina afirmó que “como no le pueden dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kichner habló, luego del fallo que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y afirmó que “como no le pueden dar una piña, hacen cosas como las que hicieron hoy en Comodoro Py”.

Estas declaraciones surgieron en una actividad realizada este mediodía en la localidad de Moreno, junto a la intendenta Mariel Fernández, donde se reunió con 400 mujeres promotoras de género del distrito, capacitadas en la Ley Micaela García y que realizan el trabajo en los barrios, para la prevención de la violencia hacia las mujeres y disidencias.

“Hay violencia política cuando sos mina, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón”, manifestó.

En la misma línea, remarcó que “no importa” lo sucedido porque “al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas” esta situación por la que está atravesando, no lo ve como un “sacrificio”.

“Es casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes”, concluyó.

Cómo sigue el proceso judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Pese a que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena en la denominada causa Vialidad y la inhabilitó para ejercer cargos públicos, la expresidenta Cristina Kirchner no irá presa y el año próximo podría ser candidata en las elecciones legislativas. Esto se debe a que el fallo no está firme y seguramente será apelado por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que tendrá la última palabra.

Ahora, la defensa tiene un plazo de 10 días para apelarlo y que llegue a la Corte, tribunal que no tiene plazos para resolver.

Si la Corte ratifica la condena, entonces quedará firme y en condiciones de ejecutarse. De suceder eso, el expediente volverá al Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que llevó adelante el juicio oral, para activar las penas.

La pena que recibió Cristina es de cumplimiento efectivo en prisión, pero la ley establece que a partir de los 70 años un condenado puede pedir,, por cuestiones de edad, el arresto domiciliario. La flamante presidenta del Partido Justicialista cumplirá 72 años el 19 de febrero.

En cuanto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos corre el mismo proceso: mientras la Corte Suprema no resuelva, Cristina podría ser candidata.