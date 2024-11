Confirmaron la condena a Cristina: seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Queda recurrir a la Corte.

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Queda recurrir a la Corte.

La Cámara Federal de Casación confirmó este miércoles la condena a seis años de prisión impuesta a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa “Vialidad”.

Además de la condena a seis años de prisión por considerarla “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, se indica la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por otro lado, fue absuelta por el delito de “asociación ilícita”, algo que la fiscalía había solicitado.

A partir de ahora, comienza a correr el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex vicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del “lawfare” en su contra.

Ayer, Cristina denunció que los “Copitos de Comodoro Py”, como llamó a los jueces de la Cámara Federal de Casación, buscaban “proscribirla”. “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”, expresó la ex mandataria en una extensa carta publicada en sus redes sociales.

En un documento denominado “Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible”, Fernández de Kirchner acusó a los magistrados de estar cumpliendo la “orden impartida por Clarín“, luego de que el medio publicara, tras el intento de asesinato en su contra, el titular: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.