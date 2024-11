Ola de allanamientos en el Conurbano: rescatan a 71 menores víctimas de trata y abuso sexual

Un megaoperativo judicial y policial en el que se realizaron 114 allanamientos tuvo como saldo el rescate de 71 menores y la detención de 21 personas entre los que hay padres de los chicos y otros familiares directos. Los delitos son abuso, grooming, corrupción de menores, difusión de material de abuso sexual de menores y otros delitos contra nenes y adolescentes .

En varios de los allanamientos los acusados fueron detenidos mientras operaban algún dispositivo para comercializar material de abuso sexual infantil. En dos de los operativos los imputados estaban realizando “producción” del material de abuso sexual y en uno de ellos el que intervenía en ese momento era el padre de una de las víctimas.

“No puedo decir que los chicos están bien, lo que si puedo asegurar es que se ha frenado el abuso”, indicó la subsecretaria del departamento de Delitos Conexos a la trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, Eleonora Weingast.

Tras el megaoperativo hay un total del 116 sospechosos, 97 de ellos son varones y 26 son mujeres. 16 trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias, uno por ejemplo es enfermero en el área de pediatría de un hospital. Y lo más grave: 67 de ellos conviven con menores de edad, hay padres, tutores, tíos.

Los 114 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, y objetivos en provincia de Tucumán. Son 20 las fiscalías que intervinieron, incluidas las especializados en estos delitos.

De los detenidos, nueve ya estaban tras las rejas en el penal de Florencio Varela desde donde traficaban material de explotación sexual infantil. Uno de ellos cumple una condena de 50 años por este tipo de delitos. Según informaron fuentes de la investigación, cuatro reclusos registraban aplicaciones de ocultamiento en sus celulares, simulando ser una calculadora donde escondían imágenes y videos de abuso sexual infantil.

En los allanamientos se secuestraron 529 dispositivos de almacenamiento, 261 celulares, marihuana, cocaína y nueve elementos no digitales.

“Podrían haber mas implicados, hay 21 detenidos, el resto por ahora imputados. La investigación van a continuar con el análisis del material secuestrado. Seguro hay mas involucrados. Si pensamos en el delito de distribución estamos hablando de al menos dos lados, uno que manda y otro que recibe”, precisó Weingast.

De los procedimientos participaron miembros de la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que del .

Del seguimiento de la operación participaron la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations) y representantes de las ONG Grooming Argentina, Mamá en Línea, Aerial Recovery, Operation Underground Railroad (OUR), The Exodus Road (TER), y representantes de la plataforma Tik Tok.

En cuanto las víctimas la funcionaria sostuvo que en “intervenciones como estas se encuentra con chicos que deben ser retirados de sus hogares, las evaluación se hacen en el momento. Están a resguardo”.

La investigación llevó dos meses y aún no está cerrada. “Conexiones internacionales hasta que se analice la evidencia digital no lo puedo asegurar que haya, pero es común encontrar en este tipo de delitos la trasnacionalidad, pero aún no lo tenemos comprobado”, destacó Weingast y afirma que con el análisis del material secuestrado se profundizará en posibles nuevos hechos.