Suteba para el lunes: ¿Qué pasa con el inicio de clases?

Suteba, uno de sindicatos que integra el FUDB, adhiere al paro convocado por la CTERA. "Parar es un derecho", asegura.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) realizará el próximo lunes, en el inicio del ciclo lectivo 2026 en territorio bonaerense, un paro. ¿Qué pasa con la vuelta a clases?

Suteba, que forma parte de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), adhiere a la medida de fuerza convocada para el próximo lunes, que marca el inicio del ciclo lectivo en la Provincia.

El paro es en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial y la restitución del FONID, además del aumento del Presupuesto Educativo. También rechaza el proyecto de Ley de Libertad Educativa.

“Parar es un derecho de todas y todos”, asegura Suteba, que aclara que “el derecho a huelga está garantizado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (art. 39) y por la Constitución Nacional (art. 14 bis). Es un derecho superior”.

Señala, en este marco, que no es una licencia ni un permiso sino que “es una herramienta constitucional de lxs trabajadorxs”. “Este derecho prevalece por sobre la Resolución 331-18, dictada por la Dirección General de Cultura y Educación durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, agrega.

Respecto a la situación puntual en la Provincia, Suteba -que integra el Frente de Unidad Docente Bonaerense- rechazó la propuesta salarial de la Provincia en febrero, tras haber alcanzado un acuerdo para cerrar las negociaciones del 2025.