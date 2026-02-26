CentralesDestacadasPolítica

FATUN confirmó que mañana realizarán un paro de 24 horas con movilización en todo el país

La organización sindical sostuvo que la reforma laboral cuenta con el acompañamiento de sectores legislativos que, a su entender, avanzan contra las conquistas históricas del movimiento obrero.
La Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) esta mañana tuvo reunión de urgencia, donde se resolvió por unanimidad convocar a una huelga nacional de 24 horas para el jueves 27 de febrero. La protesta se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilizaciones en distintos puntos del país, en el marco del inminente tratamiento en el Senado del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

Desde la federación que nuclea a los trabajadores no docentes de las universidades nacionales advirtieron que la iniciativa legislativa representa “un retroceso en materia de derechos laborales” y señalaron que afecta tanto garantías individuales como colectivas del sector. La decisión se tomó tras un “profundo análisis” de la coyuntura política y sindical, según indicaron en el comunicado oficial.

La organización sindical sostuvo que la reforma laboral cuenta con el acompañamiento de sectores legislativos que, a su entender, avanzan contra las conquistas históricas del movimiento obrero. En ese sentido, ratificaron la defensa de los convenios colectivos, las condiciones de trabajo y la estructura sindical que rige en el ámbito universitario.

“Los derechos no se entregan: se defienden”, remarcaron desde FATUN, al tiempo que llamaron a sostener la medida bajo las consignas de unidad, solidaridad y organización. Se espera que durante la jornada haya movilizaciones frente a sedes universitarias y en las principales plazas del país.

