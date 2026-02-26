Javier Milei apuntó contra empresarios y habló de un “sistema corrupto” en plena polémica por importaciones

Javier Milei volvió a cargar contra referentes industriales como Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez, en medio del debate por la apertura de importaciones y el cierre de empresas como Fate.

Javier Milei volvió a cargar contra referentes industriales como Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y Roberto Méndez, en medio del debate por la apertura de importaciones y el cierre de empresas como Fate.

El presidente Javier Milei renovó este jueves sus críticas contra sectores empresarios, a los que acusó de formar parte de “un sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, en el marco de la controversia por el cierre de compañías nacionales y la política de apertura de importaciones impulsada por su Gobierno.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario ironizó sobre distintos referentes del sector industrial. Mencionó como “Don Chatarrín” a Paolo Rocca, titular del grupo Techint; como “Don Gomita Alumínica” a Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate; y como “Señor Lengua Floja” a Roberto Méndez, CEO de Neumen. “Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho en los últimos 30 días”, escribió Milei en tono sarcástico.

Según el jefe de Estado, las declaraciones y posicionamientos de estos empresarios “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. En el mismo mensaje, sostuvo que se trata de un aporte a lo que denomina la “Batalla Cultural” y agradeció “este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

La embestida presidencial se da en el contexto de la discusión por la apertura de importaciones y el impacto en la industria local, tras el cierre de empresas como Fate y las críticas públicas de algunos empresarios. Un día antes, Milei había cuestionado con dureza a Méndez luego de que el directivo reconociera en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, publicó entonces el mandatario.