Finalmente, la AJB para el próximo lunes

La AJB, que nuclea a trabajadores judiciales de la Provincia, realiza el próximo lunes un paro. El reclamo es por salarios.

La AJB, que nuclea a trabajadores judiciales de la Provincia, realiza el próximo lunes un paro. El reclamo es por salarios.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) anunció un paro para el próximo lunes. El sector atraviesa “un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”.

En base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un paro total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

“Las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio.

Señalaron que la medida de fuerza se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025.