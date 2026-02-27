Privatización de rutas nacionales: 15 empresas compiten por corredores en Buenos Aires y La Pampa

La privatización de rutas nacionales sumó un nuevo capítulo con la presentación de ofertas para concesionar 1.871 kilómetros en territorio bonaerense y pampeano. El Gobierno impulsa el esquema sin subsidios y bajo control de Vialidad Nacional.

La privatización de rutas nacionales avanza con la participación de 15 empresas que compiten por la concesión de 1.871 kilómetros de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). El proceso forma parte del plan oficial para transferir la gestión y el mantenimiento de rutas a operadores privados mediante el cobro de peaje.

El tramo en licitación incluye el sector Sur – Atlántico – Acceso Sur, con 1.325,17 kilómetros correspondientes a las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Riccheri y Newbery. También abarca el denominado Tramo Pampa, con 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, desde el kilómetro 65 hasta el empalme con la Ruta Nacional 35. Las empresas presentaron primero la documentación técnica y legal, y luego las propuestas económicas, que definen la tarifa de peaje que se aplicaría en cada corredor.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar los contratos bajo un esquema de control por resultados, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y niveles adecuados de servicio. En ese sentido, el ministro Luis Caputo afirmó que el proceso se desarrolla “sin subsidios, reemplazando gasto público por inversión privada”, y destacó que la iniciativa apunta a generar “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura”.

En paralelo, el Gobierno ya puso en marcha la Etapa I de la RFC, que comprende 741 kilómetros de los tramos Oriental y Conexión, vinculados al corredor del Mercosur. Allí se incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, clave para el acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario. El Tramo Oriental quedó bajo la gestión de Autovía Construcciones y Servicios —a cargo de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes—, mientras que el Tramo Conexión fue adjudicado a una UTE conformada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, responsable del puente sobre la RN 174 entre Entre Ríos y Santa Fe.

Además, el lunes pasado Economía convocó a la licitación pública de la Etapa III de la RFC, que sumará ocho nuevos tramos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Se trata de los corredores de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que abarcan segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, ampliando el alcance territorial del proceso de privatización en distintas regiones del país.