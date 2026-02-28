Cayó una organización narco que operaba en la zona sur del Conurbano

Cuatro personas fueron detenidas en nueve allanamientos; algunos fueron en Temperley e Ingeniero Budge, de la zona sur.

La Policía Federal desarticuló una organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes en la zona sur del conurbano bonaerense. En nueve allanamientos, fueron detenidos cuatro integrantes de la banda y se incautó una importante cantidad de estupefacientes y armas de fuego.

La investigación se inició a mediados de 2025, a partir de un informe aportado por el Departamento de Investigación Judicial del Servicio Penitenciario Federal, en el que se alertaba sobre un sujeto vinculado a actividades de narcotráfico.

A lo largo de la pesquisa se logró establecer la existencia de una estructura criminal dedicada al acopio y la distribución de estupefacientes al menudeo, que operaba desde distintos domicilios ubicados en las localidades de Temperley, Bernal, Quilmes e Ingeniero Budge, principalmente en inmediaciones de la Unidad Penal N° 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Si bien la investigación se encontraba en pleno desarrollo, el principal investigado fue detenido durante un control vehicular realizado por la Policía Caminera de la provincia de Entre Ríos. Ante esta situación y en virtud de las pruebas reunidas, el Juzgado Federal N° 1, a cargo de María Romilda Servini, dispuso acelerar las medidas procesales.

Ordenó al personal de la División Operaciones Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA, la realización de nueve allanamientos en los inmuebles identificados durante la investigación.

Como resultado de los procedimientos, los efectivos federales detuvieron a tres mujeres y un hombre vinculados a las maniobras ilícitas. Según se pudo determinar, una de las mujeres estaría encargada de la venta de los estupefacientes, mientras que el hombre detenido actuaría como socio y financista del principal investigado dentro del esquema operativo de la organización.

Además, se logró el secuestro de aproximadamente cuatro kilos y medio de marihuana, casi medio kilo de cocaína, tres balanzas de precisión, una escopeta calibre .14, una pistola calibre .45, un pistolón, 40 cartuchos, 2.592.000 pesos argentinos, 784 dólares estadounidenses, 12 teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, cuatro cuadernos con anotaciones y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos, todos ellos mayores de edad, quedaron junto con los elementos incautados a disposición del tribunal interviniente, imputados por infracción a la Ley Nacional de Drogas, a la espera de las correspondientes actuaciones procesales.