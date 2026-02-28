Talleres no pudo con Flandria

Talleres cayó por 1 a 0 ante Flandria en el estadio Carlos V.

Talleres cayó por 1 a 0 ante Flandria, en un encuentro válido por la Fecha 3 del torneo de la Primera B, en el Estadio Carlos V.

El combinado de Remedios de Escalada salió a la cancha con Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Maximiliano Rodríguez(Mateo Muñoz), Pablo Cortizo (Milton Cantero); Nicolás Malvacio, Matías Samaniego, Sebastián Gallardo, Leonel Barrios (Federico Versaci); Juan Pablo Arango (Eugenio Olivera), Ignacio Colombini.

El local salió a buscar los tres puntos y Matías Donato encontró la ventaja a los 46 de la primera parte. En el complemento llegaron los cambios: Federico Versaci por Leonel Barrios, Milton Cantero por Pablo Cortizo y Eugenio Olivera por Juan Arango. Bazzi fue amonestado a los 29 y luego ingresó Mateo Muñoz por Maximiliano Rodríguez.

El Tallarín mantiene los 4 puntos, producto de un empate, una victoria (en la fecha pasada) y esta derrota.