Milei anticipó que su discurso girará sobre “la moral como política de Estado”

El presidente Javier Milei abrió la expectativa por la apertura de sesiones en el Congreso con un mensaje en redes sociales. La ceremonia se realizará este domingo a las 21 en la Cámara de Diputados, con un fuerte operativo de seguridad y cortes en la zona.

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso tendrá como eje central el mensaje que brindará Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, y que, según anticipó el propio mandatario, estará atravesado por el concepto de “la moral como política de Estado”. La frase fue publicada en su cuenta de X horas antes de la ceremonia, generando especulaciones sobre el tono y el contenido de su exposición.

El acto se desarrollará en horario nocturno, una modalidad que el Gobierno instaló desde el inicio de la gestión para maximizar la audiencia. Milei hablará ante un escenario político más favorable que el del arranque de su mandato, luego de que el oficialismo lograra aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero proyectos centrales como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. En ese contexto, el discurso buscará consolidar el perfil reformista del Ejecutivo.

La exposición tendría una duración aproximada de una hora e incluiría el anuncio de más de 40 iniciativas legislativas para este año, con el objetivo de profundizar la transformación del Estado y la economía. También se espera un repaso de las medidas adoptadas desde el inicio de la gestión y una referencia a la situación heredada.

En paralelo, el Gobierno dispuso un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso. Habrá vallados, controles y cortes de tránsito en distintos accesos, con ingresos habilitados en Riobamba y Bartolomé Mitre, y en Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Las restricciones alcanzarán además cruces clave como Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de garantizar el orden durante la ceremonia institucional que marcará el inicio formal del nuevo período parlamentario.