Cuantiosos daños por el incendio de una vivienda en Temperley

Tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron para sofocar las llamas en una vivienda de Temperley.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora (BVLZ) acudieron a un llamado por el incendio de una vivienda en la localidad de Temperley. Si bien no se informaron víctimas fatales o heridos, los daños materiales son cuantiosos.

El siniestro se desató minutos antes de las 20 del martes en una vivienda ubicada en la calle Ravel al 800 de Temperley. No se informaron víctimas fatales, heridos o personas afectadas por el humo.

Las llamas afectaron toda la propiedad, ya que las fuentes precisaron que al llegar se encontraron con un “incendio generalizado”. Trabajaron tres dotaciones con 12 bomberos a cargo del Comandante Oscar Scarpitto.