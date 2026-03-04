Represión en la Secretaría de Trabajo: incidentes y detenidos en la protesta de trabajadores de Fate

La represión en la Secretaría de Trabajo marcó una nueva jornada de tensión en la Ciudad de Buenos Aires, con trabajadores de Fate, gremios y dirigentes políticos golpeados y detenidos durante la manifestación por el cierre de la empresa neumática.

La represión en las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo se produjo este martes cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Policía Federal Argentina avanzaron sobre los trabajadores de Fate que protestaban frente a la sede laboral. Según denunciaron los manifestantes, el operativo incluyó golpes, gas pimienta y palazos para despejar la calzada, con varias personas detenidas.

El cordón policial, apoyado por efectivos motorizados, avanzó sobre la columna en la que se encontraban los diputados Hugo Yasky y Horacio Pietragalla, además de los dirigentes sociales Eduardo Belliboni y Néstor Pitrola, conocido como “Pollo” Sobrero. Testigos aseguraron que el avance se dio incluso sobre la vereda, mientras los camiones hidrantes lanzaban chorros de agua para dispersar la concentración.

Belliboni denunció públicamente la violencia policial y aseguró que la manifestación estaba autorizada en ese sector. “A mí me cagaron a palos. Nos dijeron que podíamos marchar por acá, nos encerraron y nos golpearon. No estábamos en el Metrobús ni nada, y de repente largó la represión. Hay heridos y detenidos, una barbaridad”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Los trabajadores de Fate se habían concentrado desde las 11 en las puertas de la Secretaría de Trabajo, en una jornada clave: el Gobierno y el gremio mantenían prevista una reunión virtual ante el vencimiento de la conciliación obligatoria.

En paralelo, el sindicato impulsó un paro de 24 horas en respaldo a los empleados tras el anuncio de cierre de la planta hace menos de un mes. De no alcanzarse un acuerdo, las partes podrían pasar a una instancia de negociación abierta en medio de un conflicto que suma tensión política y social.