La UIA salió al cruce de Milei

"Sin industria, no hay Nación", la UIA le respondió a Javier Milei y alertó por la situación crítica, especialmente de las pymes.

"Sin industria, no hay Nación", la UIA le respondió a Javier Milei y alertó por la situación crítica, especialmente de las pymes.

La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, y utilizó una frase del expresidente Carlos Pellegrini: “Sin industria no hay Nación”.

“Expresamos nuestra preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias. La transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación profundo que no es homogéneo ni inmediato”, advirtieron desde la organización industrial.

Señalaron que varias empresas, en especial las PyMEs “están atravesando una situación crítica, con bajo nivel de actividad, alta presión fiscal, dificultades para financiarse y caída del empleo”.