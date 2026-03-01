Un Milei enardecido acusó de chorros a la oposición, lanzó críticas a empresarios y prometió profundizar el rumbo

En la apertura de sesiones ordinarias, el presidente endureció su discurso contra la oposición y anunció cambios legales, tributarios y comerciales para profundizar su programa.

“Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes. Por eso tienen a la suya presa”, lanzó el presidente Javier Milei al abrir su discurso ante la Asamblea Legislativa, en una exposición marcada por cruces con la oposición, acusaciones al kirchnerismo y definiciones sobre el rumbo económico e institucional que buscará profundizar durante el año.

Desde el estrado del recinto, el mandatario aseguró que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas” y sostuvo que su administración avanzará con un esquema sostenido de iniciativas legislativas. En el mismo tramo, el Presidente volvió a apuntar contra Cristina Kirchner, a quien identificó como la “líder” del peronismo y sobre quien afirmó que seguirá con prisión domiciliaria “por chorra”.

La escena parlamentaria estuvo atravesada por interrupciones, gritos y réplicas desde las bancas opositoras. En ese marco, Milei no solo mantuvo el eje en la confrontación con Unión por la Patria (UxP), sino que también dedicó pasajes a cuestionar a sectores empresariales y a enmarcar su estrategia internacional, con referencias a un “nuevo orden mundial” y a su sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cruces con el kirchnerismo y la escalada verbal en el recinto

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó Milei en uno de los fragmentos más duros de su exposición, con referencias directas a expedientes judiciales y a la situación personal de la exmandataria.

La confrontación se extendió a lo largo de la sesión. En otro dardo al kirchnerismo, el Presidente advirtió: “tenemos un adversario que va a romper todas las reglas con tal de frenarnos”. Según el tono del discurso, esas referencias funcionaron como una línea constante para explicar la tensión política en el Congreso y justificar la necesidad de avanzar con una agenda de reformas.

La discusión incluyó menciones cruzadas sobre causas y denuncias. De acuerdo con lo consignado en el recinto, legisladores peronistas le recordaron a Milei una causa que involucra a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, vinculada —según se mencionó durante el intercambio— al 3% de supuestos sobornos conectados al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien “se encuentra actualmente procesado”. Frente a ese señalamiento, el Presidente replicó: “Siga con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos y que el que declaró dijo que era mentira y que no tienen los crudos”.

Discurso Apertura de Sesiones 2026 1. Nuevo Capítulo de la Historia + “Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas.” 2. Definición sobre la Justicia Social + “Ignorantes: la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley, manga de delincuentes.” 3. Acusaciones a la Exmandataria + “Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos… Es una chorra y fueron los más chorros de la historia.” 4. Calendario Legislativo Mensual + “Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso… constituyen el año calendario de las reformas.” 5. Reformas de Códigos y Tributaria + “Reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria orientada a construir un marco legal robusto.” “Necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica.” 6. Críticas a Empresarios y Subsidios + “Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta.” “La industria nacional subsidiada deja en claro que muchos empresarios son cómplices del saqueo.” 7. Inserción Mundial y Alianza con Trump + “Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again.” “Se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él determinará el futuro.” 8. Tensión por el Memorándum con Irán + “¡Vení a explicarme qué pasó con Nisman! (…) ¡Manga de asesinos y chorros!” 9. Respuestas a la Oposición de Izquierda + “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar.” “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande.” 10. El “Congreso más Reformista” + “Tenemos el congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político.” “Hoy sabemos que hay un camino hacia adelante… podemos hacer a la Argentina grande nuevamente.”

“Paquetes de reformas” mensuales y cambios legales de fondo

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales”, anunció Milei, y precisó que “todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso”. El mandatario enmarcó esa estrategia como un plan de continuidad, con una secuencia prevista para gran parte del calendario legislativo.

“Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, sostuvo. En esa línea, incluyó objetivos que exceden cambios puntuales y se proyectan sobre el funcionamiento del Estado, los marcos normativos y las reglas de la economía.

Entre los anuncios, Milei anticipó reformas del Código Civil y el Código Comercial, además de una reforma tributaria orientada a “construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario de los argentinos”. También dijo que impulsará una “reforma del esquema impositivo” porque, según definió, “necesitamos menos impuestos y profundizar la apertura económica”.

El Presidente agregó que buscará “acuerdos comerciales” y que esos entendimientos incluirían “reformas del Código Aduanero” para adecuarlos a “nuestros desafíos” y “sentarnos en la mesa del comercio internacional”. En el mismo tramo, convocó a “abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo”, como una síntesis del objetivo de largo plazo que expuso ante el Parlamento.

Industria, empresarios y el concepto de “prebenda”

“El hecho de que sea legal no lo hace lícito, y cuando un entramado legal atenta contra el derecho natural, a la vida y la propiedad, estamos frente a un marco legal ilegítimo”, afirmó Milei al cuestionar lo que describió como un sistema de privilegios para sectores empresarios. En ese pasaje, dijo que no tuvo “reparo alguno” en “señalar como ladrones a un grupo de empresarios locales” por su accionar comercial.

El mandatario volvió sobre la idea de “empresarios prebendarios” y apuntó a la relación entre negocios y política. “Los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos como ustedes no ponen a la venta”, expresó, al tiempo que ubicó la “mayor responsabilidad” en el sistema político, aunque con una acusación que también incluyó a privados.

Milei dejó una pregunta retórica para reforzar el contraste con su administración: “¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?”. Y respondió: “para este Gobierno la respuesta es no”. En ese mismo bloque, añadió: “la industria nacional subsidiada deja en claro” que muchos empresarios “son cómplices del saqueo de los argentinos”.

Trabajo, economía y el lugar de Caputo en el relato oficial

“La malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado”, afirmó Milei al referirse al respaldo electoral que, según su interpretación, obtuvo La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas. En el mismo tramo, sostuvo: “Tenemos el congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, en referencia a la oposición.

En materia laboral, destacó la reforma sancionada “la semana última” y sostuvo que “modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”. La mención funcionó como uno de los puntos concretos para mostrar avances legislativos ya consumados y anticipar nuevas iniciativas.

Sobre el plano económico, Milei reiteró que “había solo una forma de cortar el nudo gordiano” del “desastre heredado” y que esa vía era la estabilización. En ese relato, afirmó que su gestión redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumió y elogió a su ministro: definió a Luis Caputo como “el mejor ministro de Economía del mundo”.

Política exterior, “nuevo orden mundial” y guiños a Trump

“Se está configurando un nuevo orden mundial y la forma en que nos insertamos en él determinará el futuro de nuestro país”, advirtió el Presidente al presentar el encuadre internacional que, de acuerdo con su exposición, condiciona las decisiones de política económica y comercial.

En ese contexto, Milei explicitó su alineamiento con la Casa Blanca y convocó a “crear el siglo de las Américas”. “Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again”, arengó al ponderar la alianza con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

La referencia fue utilizada como síntesis de su orientación geopolítica y como mensaje al Congreso sobre la dirección de las relaciones exteriores, en especial en lo referido a acuerdos comerciales y a la inserción de la Argentina en el comercio internacional.

Nisman, Irán y el tramo más explosivo del discurso

“¡Vení a explicarme qué pasó con Nisman!”, gritó Milei en uno de sus cruces con el kirchnerismo, al acusarlo de haber firmado un memorándum con Irán, país al que señaló como responsable de “meter dos bombas” en la Argentina, en alusión a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.

La escena escaló con otro exabrupto en el recinto: “¡Manga de asesinos y chorros!”, vociferó el mandatario, en un tramo en el que, según el desarrollo de la sesión, se multiplicaron las interrupciones desde las bancas.

En paralelo, Milei insistió con su caracterización de la oposición peronista y la conectó con el tema judicial. “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia por mentirosos”, sostuvo hacia el final de uno de los intercambios más tensos.

El choque con la izquierda y el mensaje a sus detractores

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, le espetó Milei al diputado Nicolás del Caño, en un cruce directo con el Frente de Izquierda. En el mismo pasaje, calificó a la diputada Romina Del Plá como “chilindrina troska”.

La exposición también incluyó un mensaje general a sus adversarios dentro del recinto. “Soy presidente de ustedes aunque no les guste”, dijo Milei, y los desafió a vitorearlo por esa condición. En la continuidad, les reprochó que “no pueden aplaudir” porque “tienen las manos en los bolsillos llenos” y los acusó de “hacer operaciones” que, según afirmó, “se caen en la Justicia”.

En otro tramo, volvió a la provocación dirigida a la oposición, con una frase que elevó la temperatura del recinto: “Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”. Y añadió: “Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, en un pasaje celebrado por su bloque y contestado por legisladores opositores.

La trastienda de la sesión y la construcción del clima político

La Asamblea Legislativa que dio marco al discurso comenzó pasadas las 20, con la vicepresidenta Victoria Villarruel a cargo de la apertura formal y la organización del procedimiento de recepción presidencial. Según se informó en el recinto, se conformaron dos comisiones: una de Recepción Exterior y otra de Recepción Interior.

La Comisión de Recepción Exterior quedó integrada por los senadores Nadia Márquez, Carlos Espínola, Eduardo Vischi, Juan Cruz Godoy y Sonia Rojas, y por los diputados Romina Diez, Gabriel Bornoroni, Sebastián Pareja y Lilia Lemoine. En tanto, la Comisión de Recepción Interior —encargada de acompañar al Presidente desde el Salón de los Pasos Perdidos al recinto— la integraron los senadores Ezequiel Atauche, Vilma Vedia, Romina Almeida, Flavia Royón, Enrique Martín Goerling Lara y Natalia Gadano, y los diputados Juliana Santillán, Cristian Ritondo, Ignacio García Aresca, Lisandro Nieri, Álvaro Fernando Martínez y Daniel Vancsik.

“Hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos, y hoy sabemos que hay un camino hacia adelante. No solo hemos dejado de sentirnos perdedores sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”, sostuvo Milei hacia el cierre de su mensaje, ya con el recinto atravesado por un clima de tensión y polarización.

Con la promesa de un “año calendario” de iniciativas y con un tono de confrontación que atravesó todo el discurso, el Presidente dejó planteado que su agenda legislativa buscará avanzar de manera sostenida y que el vínculo con la oposición seguirá marcado por la disputa abierta dentro del Congreso.