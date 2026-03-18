Finalmente, hubo convocatoria para los judiciales

El gremio que representa a los trabajadores judiciales de la Provincia se reúnen hoy, de forma virtual, con autoridades para discutir salarios.

El gremio que representa a los trabajadores judiciales de la Provincia se reúnen hoy, de forma virtual, con autoridades para discutir salarios.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) recibió la convocatoria a paritarias por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gremio había realizado en los últimos días un reclamo porque los demás sectores ya habían cerrado la negociación mientras que ellos ni siquiera habían sido llamados.

El encuentro con autoridades del Ministerio de Trabajo, para reanudar la paritaria salarial, será esta tarde y de forma virtual.

La convocatoria da continuidad a la última reunión paritaria realizada el 20 de febrero, en la cual el gremio rechazó la propuesta del 3% de incremento sobre los salarios de febrero por considerarla insuficiente.

“Esta postura fue ratificada por las asambleas departamentales y derivó en la realización de una medida de fuerza concretada el pasado 2 de marzo en las 20 departamentales judiciales”, aclaró la AJB.

Detallaron que en la reunión convocada, la AJB retomará el reclamo por una recomposición salarial, junto con otros temas de la agenda del sector, como la subcategoría E, la mesa técnica de carrera judicial y la Ley de Paritarias para las y los judiciales, entre otros temas.

El gobierno bonaerense ya cerró acuerdos con docentes y estatales acordaron un aumento del 9% en varios tramos, mientras que el sector de la salud también logró el llamado a la paritaria sectorial. Cicop aceptó la propuesta y lanzó una campaña de visibilización por la recategorización salarial.

Se espera una propuesta idéntica: Al aumento de 1,5% de febrero, se suma un 5% en marzo y otro 2,5% en abril (siempre con base a enero). Además, se acordó aplicar la cláusula gatillo a mediados de mayo y retomar la discusión en junio.