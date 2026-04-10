ATE anunció un nuevo paro por paritarias libres

"El endeudamiento de los hogares es total", aseguró Rodolfo Aguiar, referente nacional de ATE, al convocar al paro. Será el 21 de abril.

"El endeudamiento de los hogares es total", aseguró Rodolfo Aguiar, referente nacional de ATE, al convocar al paro. Será el 21 de abril.

El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el 21 de abril en reclamo de la reapertura de paritarias. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó la “actitud miserable” del Gobierno de ponerle techo las negociaciones.

La definición de la medida de fuerza fue en un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó.

Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata”. “Y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”, apuntó.

En este marco, advirtió: “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios“. “Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”, sentenció.