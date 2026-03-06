Lo detuvieron por un intento de asesinato en Lanús: estuvo más de un año prófugo

Un hombre de 39 años fue detenido en las últimas horas por un intento de asesinato que se registró a comienzos del año pasado en Lanús.

Un hombre de 39 años fue detenido en las últimas horas por un intento de asesinato que se registró a comienzos del año pasado en Lanús.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de un intento de homicidio, que se registró en enero de 2025 en Lanús. Estuvo más de un año prófugo.

El acusado es un hombre de 39 años, fue aprehendido en la avenida Mitre y Saladillo de Sarandí, partido de Avellaneda. Era buscado desde hacía más de un año por un hecho del que fueron víctimas tres personas de entre 26 y 40 años.

La acusación indica que junto otros sujetos, ingresó el 3 de enero del año pasado a la empresa EVN SALUD, ubicada en la avenida Rivadavia 1520 de Lanús, donde atacaron con arma de fuego a los presentes. Se robaron un vehículo Mercedes Benz.

La causa, caratulada como “lesiones leves, tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, y robo agravado por su comisión en poblado y en banda”, está en manos de la UFI Nº 6 y el Juzgado de Garantías 3 de Avellaneda-Lanús.