Lomas de Zamora: Atraparon a un hombre buscado por intentar asesinar a su hermanastro

Un joven, conocido por el apodo de ‘Locura’, fue detenido por la policía bonaerense al estar acusado por el intento de asesinato de su hermanastro, a quien agredió a cuchilladas, en una pelea familiar registrada en Temperley, partido de Lomas de Zamora.

El joven, de 30 años, resultó apresado días atrás al ser sorprendido mientras salía de su casa, en pasaje Toay al 100, casi en el cruce con Alzaga, en el barrio La Perla de Temperley

Las investigaciones estuvieron a cargo del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a directivas de la Unidad Funcional 19 perteneciente de los tribunales lomenses.

La agresión al hermanastro se produjo a las 16 del 5 de febrero cuando el sospechoso acuchilló a la víctima en una disputa sucedida en esa vivienda lo que dio origen a una causa penal se mantiene caratulada preventivamente como “lesiones leves, daño y amenazas agravadas”.