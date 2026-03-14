Según el Indec, la inflación de febrero en el Conurbano fue del 2,6%

Con mayoría de rubros por debajo del nivel nacional, la inflación en el Conurbano se ubicó en el 2,6%, de acuerdo al informe del INDEC.

Con mayoría de rubros por debajo del nivel nacional, la inflación en el Conurbano se ubicó en el 2,6%, de acuerdo al informe del INDEC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no cumplió con la publicación de los datos con el nuevo método, que debía suceder el mes pasado, y los cuestionamientos en torno a la veracidad de los datos crecen. En febrero, informó una inflación del 2,9% a nivel general y del 2,6% en el Gran Buenos Aires (GBA).

El dato general de la inflación, que contempla los distintos servicios y los alimentos, indica que a nivel país alcanzó el 2,9%, lejos de las previsiones del gobierno libertario, que insiste con llevarla a 1% durante los próximos meses. En tanto, el Índice de Precios al Consumidor en el Conurbano fue del 2,6.

La mayoría de los rubros se movieron en el GBA por debajo del nivel nacional: “Salud”, por ejemplo, aumentó un 2,5% a nivel nacional y 2,3% a nivel regional; “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, 6,8% y 6,0%; “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, 3,3% y 3,0%.

También se movieron por debajo “Bebidas alcohólicas y tabaco”, 0,6% y 0,3%; “Prendas de vestir y calzado”, 0,0% y -0,3%; “Recreación y cultura”, 2,3% y 1,3%; y “Restaurantes y hoteles”, que aumentaron un 3,0% a nivel país y 2,6% en el GBA, siempre según el informe del Indec, que sigue con el antiguo método pese a anunciar que lo actualizaría este año.

Por otro lado, tanto “Transporte” como “Educación” se movieron a la par el mes pasado, amentaron un 2% y 1,2%, respectivamente.

Por encima, en tanto, se contabilizaron tres rubros: “Comunicación” aumentó un 1,8% a nivel país y 2,1% en el GBA; “Equipamiento y mantenimiento del hogar”, 2,6% y 3,1%; y “Bienes y servicios varios”, cuyo aumento fue del 3,3% en el país y del 3,5% en el Conurbano.

Más allá de los datos oficiales, cada vez más cuestionados por una sociedad con salarios congelados en algunos sectores o con aumentos por debajo de la inflación, llegar a fin de semana se ha convertido en una hazaña y aumentan los niveles de endeudamiento de los hogares.