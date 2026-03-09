Milei vaticina un “reordenamiento político muy fuerte”

El presidente Javier Milei habló de un reordenamiento del sistema internacional, a partir de la intervención de Estados Unidos, y vaticinó la “caída” de varios socios comerciales que “ensucian” a China. Cuba está la agenda de Donald Trump, confirmó.

“China va a quedar más aislado en términos de que muchos de sus socios, que son malos socios y que ensucian su nombre, caerán, y entonces la situación va a ser más pura y limpia”, sostuvo desde su gira por Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump trabaja en conquistar la paz nen la guerra entre Ucrania y Rusia y garantizó que el gobierno republicano intervendrá en Cuba. “Esto no es ni más ni menos una situación transitoria, un deterioro transitorio que puede tener la economía mundial, pero donde la consecuencia va a ser un reordenamiento político muy fuerte”, anticipó.

“Muchos analistas que creen que esto es una pelea por el petróleo. Ese tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y errada. Lo que importa es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó, y agregó: “Hay un movimiento claro de Estados Unidos de afianzar la hegemonía sobre el bloque de las Américas. Y otra parte tiene que ver con el terrorismo internacional”.

Para Milei, Irán “no solo que estaba enriqueciendo uranio de una manera verdaderamente profunda” sino que desarrollaba material nuclear lo que representa una amenaza para el mundo. “Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo”, dijo.

“Irán se dedica a financiar el terrorismo internacional donde tiene vínculos, por ejemplo, en Latinoamérica con Cuba, con Venezuela y que desde ahí expandían el terrorismo al resto de la región”, consideró. “Hasta este momento Estados Unidos venía atacando de manera quirúrgica, se notaba con plena claridad la forma de trabajo donde era claro y evidente la inteligencia israelí, sumada al potencial bélico de Estados Unidos”, subrayó.

El rol de Argentina

Reveló que la Argentina “está parada en el lugar correcto de la historia” al tiempo que planteó una mejora de los términos de intercambio a raíz de la suba del petróleo. “Es probable que para la segunda mitad del año todos los procesos bélicos hayan encontrado un final y entonces, en ese contexto, los precios se acomoden. Va a ser muy favorable desde el lado externo para la Argentina. Hay que saberlo aprovechar”, afirmó.