Allanamiento en Echeverría: un joven se tiroteó con la policía, lo hirieron y se arrojó desde un primer piso

Un operativo de la DDI de Lomas de Zamora en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, terminó con dos detenidos y un joven fallecido luego de un tiroteo registrado dentro y fuera de una vivienda, en el marco de una investigación por asociación ilícita, robo agravado con uso de armas de fuego y encubrimiento. La causa es llevada adelante por la UFI 3 de Lomas de Zamora.

Según fuentes policiales, los procedimientos forman parte de una pesquisa que se desprende de un hecho ocurrido el 8 de mayo de 2025, cuando personal policial de Esteban Echeverría mantuvo un enfrentamiento armado con delincuentes que habían robado un Toyota Yaris patente AF755EM. En ese episodio fue aprehendido Brian Leiva, a quien le secuestraron un teléfono celular cuyo análisis posterior permitió reconstruir la existencia de una estructura criminal dedicada al robo de vehículos.

A partir de esa evidencia, los investigadores establecieron que la organización tenía una estructura con funciones definidas para concretar distintos delitos. Según el informe, el grupo contaba con integrantes encargados de la sustracción violenta de rodados, provisión de armas y documentación, adulteración de vehículos, conducción y administración del dinero obtenido de manera ilícita. En base a esas tareas, la DDI atribuyó a la banda participación en al menos 15 hechos y avanzó con 33 órdenes de allanamiento y 15 detenciones.

El operativo en la quinta y el tiroteo

En paralelo a esos procedimientos, los investigadores localizaron una quinta en 9 de Abril donde, según la pesquisa, podían encontrarse dos de los sospechosos buscados. Frente a esa situación, el magistrado interviniente dispuso un allanamiento de urgencia en el predio.

Siempre según la versión oficial, al irrumpir en el lugar el personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) observó a una persona que se asomó desde la planta alta de la edificación y apuntó con un arma de fuego hacia el grupo especial. “El personal repelió la agresión, logrando neutralizar (herir) al masculino”, señala el parte. En las imágenes, se puede advertir el salto al vacío del agresor. Luego, los efectivos ingresaron a la vivienda, aseguraron el lugar e identificaron a los presentes.

En ese procedimiento fueron detenidos Nicolás Llanelli y Jonathan Rodriguez, ambos investigados en la causa. Mientras que el joven fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años. Durante el intercambio de disparos, recibió un disparo en el pecho, otro en la cabeza y un último en la ingle. Aún herido, saltó por la ventana hacia un terreno lindero con la intención de escapar de la acción policial, y si bien fue trasladado a un hospital en grave estado, falleció antes de ser ingresado. El parte policial agrega además que en el lugar había una gran cantidad de personas, que al momento del informe estaban siendo identificadas.

Peritajes y material clave para la causa

Tras el tiroteo, se solicitó una ambulancia y médicos trasladaron al herido a un centro de salud. Luego de ser notificado, el magistrado ordenó dar intervención a la UFI de turno, que dispuso la presencia de Gendarmería Nacional para la realización de las pericias correspondientes. Hasta ese momento, el lugar permanecía preservado a la espera del trabajo de los peritos.

Luego del hecho trascendieron imágenes y un video en los que se observa a un joven captado por una cámara de seguridad interna de la vivienda allanada mientras dispara a través de una ventana, recibe disparos desde el exterior y finalmente se arroja desde el primer piso, presuentamente con la intención de caer en un terreno lindero y darse a la fuga. Ese material quedó incorporado a la investigación como uno de los registros de la secuencia ocurrida durante el allanamiento.