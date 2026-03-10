Avellaneda: Discutió con su hermano y le disparó con una escopeta

Un hombre de 30 años fue aprehendido, acusado de dispararle con una escopeta a su hermano, en Avellaneda.

Vecinos alertaron a la Policía por un conflicto familiar en Avellaneda, que terminó con un hombre herido. Dos hermanos discutían, alcohol de por medio, cuando uno de ellos tomó una escopeta y disparó. La víctima fue trasladada a un hospital y se recupera.

Todo sucedió el pasado 8 de marzo en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. Dos hermanos, de 30 años, estaban discutiendo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Villegas y Pedro Goyena.

“Bajo los efectos del alcohol, discutió con su hermano y le efectuó un disparo con una escopeta calibre 16”, informaron las fuentes.

La víctima fue trasladada al hospital de Wilde, donde fue asistido y se recupera. El agresor, en tanto, fue aprehendido.

La causa, caratulada como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”, está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.