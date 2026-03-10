Una escuela de Temperley le rinde homenaje a dos estudiantes desaparecidos

La escuela Tomás Espora de Temperley inaugurará una placa en homenaje a dos estudiantes desaparecidos. El evento será el cierre de un proyecto que comenzó en 2023.

La escuela Tomás Espora de Temperley inaugurará una placa en homenaje a dos estudiantes desaparecidos. El evento será el cierre de un proyecto que comenzó en 2023.

La escuela secundaria Nº14 “Tomás Espora” de Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, le rendirá homenaje a dos estudiantes de la institución que fueron detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

El evento será el jueves 19 de marzo en Santa María de Oro 44 y además de la comunidad educativa, dirán presente familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Ese día se inaugurará una placa. Será la primera señalización de estas características en la institución.

Una de las homenajeadas es María Isabela Reynoso, quien tenía 25 años cuando fue secuestrada el 23 de noviembre de 1977 en Temperley. Había egresado del Tomás Espora en 1969 y le faltaban apenas cinco finales para obtener el título de la abogada, estudiaba en la UBA. Participaba de la unidad Básica de la Juventud Peronista en San José Temperley.

También Norberto Julio Ramírez será recordado en el evento. Fue secuestrado el 16 de marzo de 1978, también en Temperley. Había estudiado en la escuela, en la cual también trabajó como preceptor, mientras estudiaba Medicina en la UBA.

Una vez recibido, se desempeñaba como pediatra en el hospital Luisa C. Gandulfo de Lomas de Zamora y también tenía un centro de atención para niños en un asentamiento en Lomas de Zamora. Militaba en la Juventud Peronista y Montoneros en el área de Sanidad.

El proyecto

La actividad se enmarca en el proyecto “El Espora tiene Memoria”, que nació en 2023 de la mano de los docentes Estefanía Pascal y Sebastián Aguirre.

“Con la profe, decidimos hacer un recorrido por distintos centros clandestinos que eran parte del Circuito Camps, en la zona sur del Conurbano, para entender la parte sistemática del plan de tortura y desaparición de personas”, contó Aguirre a InfoRegión.

El recorrido comenzó por el Pozo de Banfield y continuó por el Infierno de Avellaneda, el Pozo de Quilmes, Puesto Vasco y la comisaría quinta de La Plata, pero también acudieron con los chicos a la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Asimismo, fueron partícipes de actividades organizadas por Temperley tiene Memoria en la Plaza Colón.

“Este recorrido fue generando y despertando en los estudiantes esa duda que estaba dormida y en base a ver, recorrer, conocer testimonios de desaparecidos, conocer gente que sobrevivió, quisieron preguntarse si en nuestra escuela había desaparecidos”, comentó. Y agregó: “El año pasado estuvimos trabajando durante todo el año en un proyecto de la provincia de Buenos Aires que se llama ´Detective por la Memoria´, que invita a cada escuela a investigar sobre su comunidad y ver si hay estudiantes, docentes y preceptores desaparecidos de su escuela”.

Así, descubrieron que dos estudiantes (uno de los cuales había también trabajado en la institución) fueron víctimas del terrorismo de Estado. “El evento es la culminación de todo un proceso que comenzó hace tres años”, precisó Aguirre.

Ampliar la búsqueda

Uno de los objetivos de este evento, además de darle un merecido homenaje y cierre al proyecto que comenzó en 2023, es ampliar la búsqueda. Es que la escuela -que tiene 83 años de vida- se prendió fuego en 2005 y se perdió la sala de documentación y los legajos. “Nos queda sólo preguntar a docentes y vecinos, por eso nos costó tanto”, explicó.

“No sabemos si hay mas desaparecidos en nuestra escuela”, admitió, al tiempo que confió en que la idea es ver “si llegando a la comunidad, encontramos más personas que sean familiares de víctimas y hayan pasado por la escuela”.