Memoria y fútbol, los homenajes de la fecha

Distintos clubes, que militan en diferentes categorías, realizaron su homenaje por el Día de la Memoria. Algunas de las actividades.

Distintos clubes, que militan en diferentes categorías, realizaron su homenaje por el Día de la Memoria. Algunas de las actividades.

En vísperas del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el fútbol fue protagonista. Una vez más, los equipos de la zona sur del Conurbano, que militan en diferentes categorías, hicieron su propio homenaje durante la fecha.

Banfield fue uno de los clubes que tuvo su homenaje, fue durante el partido con Tigre (ganó con uno menos). El viernes, recordó a los 11 de la Memoria, hinchas que fueron detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, con butacas vacías.

Asimismo, Lanús -que le ganó a Vélez en el Amalfitani- brindó en La Fortaleza un reconocimiento a los familiares de socios desaparecidos. Sus nombres ya están inscriptos en las butacas de la Platea Oficial. Además, tuvo lugar un homenaje en el Paseo de la Memoria del Polideportivo.

Asimismo, Temperley (otro ganador de la jornada) salió a la cancha con el pañuelo blanco (símbolo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo) estampado en la casaca, en medio del pecho. Talleres, y otros clubes, hicieron lo mismo.

Además, familiares de desaparecidos de Los Andes (también se quedó con los tres puntos) ingresaron al campo de juego junto a los jugadores, los de Ferro también, en el partido de este fin de semana. Habrá una actividad que fue reprogramada por mal tiempo y convocan a movilizar mañana con los demás clubes a los que los une el tren Roca.