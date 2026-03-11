Milei asistió a la asunción de José Antonio Kast en Chile y reordenó su agenda oficial

El presidente Javier Milei asistió este miércoles a la ceremonia de toma de posesión de José Antonio Kast en el Congreso de Valparaíso, en una visita marcada por definiciones políticas, movimientos diplomáticos y cambios en la agenda oficial. El mandatario argentino estuvo acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, en el marco de una actividad que la Casa Rosada leyó como parte de su estrategia de fortalecimiento de vínculos con gobiernos y dirigentes alineados con la derecha regional.

La llegada de Milei al acto se produjo después del arribo del nuevo jefe de Estado chileno, una situación que fue interpretada como una vulneración del protocolo local. Pese a ese episodio, el Presidente argentino participó de la ceremonia, presenció la jura de Kast y también el traspaso de mando encabezado por Gabriel Boric, en una secuencia institucional que concentró la atención de la jornada en Chile.

El viaje obligó además a modificar compromisos que estaban previstos en la agenda presidencial. A raíz del traslado a Valparaíso, Milei pospuso una reunión bilateral que figuraba entre las actividades programadas, aunque mantuvo su presencia en el acto central de asunción, al que la administración libertaria le asignó relevancia política y diplomática.

Un gesto político en la región

La participación del jefe de Estado argentino en la asunción de Kast se inscribe en un contexto de reconfiguración de alianzas regionales. En la lectura oficial, el viaje apuntó a fortalecer un eje de derecha en América del Sur, en contraposición a la posición que encarna Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. La presencia de Milei en Chile funcionó así como una señal hacia el mapa político regional y como un respaldo a la nueva administración chilena.

La relación entre ambos gobiernos ya había tenido un antecedente reciente. Antes de asumir, Kast había viajado a Buenos Aires con el objetivo de intensificar los vínculos bilaterales, luego de imponerse en la elección presidencial frente a Jeannette Jara. Ese contacto previo había dejado planteada la voluntad de abrir una etapa de mayor cercanía entre las dos administraciones.

En ese marco, la visita de Milei también reforzó la dimensión diplomática del vínculo entre ambos países, en momentos en que la política exterior argentina busca consolidar socios afines en la región y profundizar una agenda común con gobiernos ideológicamente cercanos.

Cambios de agenda y próximos viajes

El paso del Presidente por Chile alteró además su cronograma internacional inmediato. Milei interrumpió su participación en la Argentina Week en Estados Unidos para viajar a la ceremonia en Valparaíso, en una decisión que mostró el peso que el Gobierno le otorgó a la asunción de Kast dentro de su agenda externa.

Según lo previsto, el mandatario regresará a la Argentina esta misma tarde. Luego, el próximo viernes, partirá hacia Madrid, España, donde tiene previsto participar de un Foro Económico, en una nueva escala de una agenda internacional que en los últimos días combinó actividad política, contactos diplomáticos y presencia en encuentros vinculados al plano económico.