Tras la polémica, Adorni justificó el viaje de su esposa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, tras la polémica.
El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.
“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó Adorni durante una entrevista con la señal de noticias A24. Explicó que iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y quería que lo acompañe. “Presidencia la invitó”, señaló.
“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.
Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.