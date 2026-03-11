Tras la polémica, Adorni justificó el viaje de su esposa

"Vengo a deslomarme y quería que me acompañe", aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que viajó en el avión presidencial.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, justificó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, tras la polémica.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó Adorni durante una entrevista con la señal de noticias A24. Explicó que iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y quería que lo acompañe. “Presidencia la invitó”, señaló.

“Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.